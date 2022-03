Diakité Yacouba: "Le GPS est dans une dynamique d’unité autour de SORO "

Le Président de l'Alliance nationale pour la Démocratie et la Paix (ANDP ), Diakité Yacouba, membre de la CMA-GKS, appelle à l’unité, à la cohésion et à l'entente autour de son leader Guillaume Soro, Président de Générations et peuples solidaires (GPS).

Diakité Yacouba (pro-Soro) rappelle à l'ordre Sié Coulibaly, ex-porte-parole de la CMA-GKS

Suite au renouvellement des instances de la CMA-GKS où le Président ANZIAN PACOME et Madame NAFI CISSE ont été désignés respectivement comme PORTE-PAROLE et PORTE-PAROLE ADJTE, Mr SIE COULIBALY, volant à contre-courant des principes fondamentaux de la probité morale, affirme être étonné de cette décision prise par l’ensemble des Présidents (la Conférence des Présidents).

De cette affirmation, le Sieur SIE COULIBALY fait preuve de mauvaise foi. Il faut qu'on recadre les choses, chaque mouvement a été créé pour mener le combat afin de porter à la Magistrature Suprême le leader générationnel SORO KIGBAFORI GUILLAUME.

Donc si les présidents ont décidé de doter la CMA-GKS, de textes régissant son fonctionnement (Statuts et règlement intérieur), nous avons tous le devoir de nous conformer à cette décision, y compris vous Mr SIE COULIBALY, d’autant que la CONFERENCE DES PRESIDENTS ( CP ) reste l’organe suprême de la CMA-GKS.

En d’autre terme nul n’est au-dessus de la conférence des Présidents. Vous avez été convié à toutes les sessions de la Conférence des Présidents, par convocation ordinaire comme par courrier spécial dont ampliation a été faite au CHEF CAB. Pour la session du 20 février 2022, ou les principes et conditions de désignation du nouveau Porte-parole ont été définis, sans oublier la date et le lieu qui ont été décidés à l’unanimité,

Ont été convoqués à cette réunion :

1- ILCI, COULIBALY Sié : Absent ( sans justification )

2- APJ, ANZIAN Pacôme : Présent

3- JPS, BEUGRE Yobouet Daniel : Présent

4- GKS Mon Guide, SEKONGO Adams : Présent

5- GKS Nouvelle Vision, ANZOUMANAN Ben : Présent

6- TEAM 225 POUR GSK, YEO Lèlourou Ibrahima : Absent

7- MKS, SINAYOKO Ibrahim : Présent

8- KAPIELETCHIN GKS, SOUMAHORO Masso : présente

9- ANDP, DIAKITE Yacouba : présent

10- EG 72, MOUSSA Dabo : présent

11- JDAN : KPAN Innocent : Présent

12- MJLCI, CAMARA Zanga : présent

13- AGKS, CISSE Nafissatou : excusée

14- CINV, SYLLA Daouda : Présent

15- UPS, AZIMAGLI Serge : Présent

16- UJ2C, M’BRA Léon : absent

17- CNDS, LAGO Hugues : Présent

18- CIGKS, COULIBALY Antoine : absent

19- USS, AKA Sévérin : Présent

20- MAP, TRAORE Ben : présent.

Sur les 20 président de la CMA GKS, 16 était présents, soit plus des 2/3 ( deux tiers) des Présidents étaient à cette réunion.

Primo : Mr SIE COULIBALY, je vous rappelle que vous avez convoqué une réunion au siège de la CMA-GKS à la date du mercredi 22 décembre 2022 où l’ordre du jour portait et je cite :

1- Bilan CMA-GKS selon les dernières instructions du Président de GPS SEM GKS

2- Alternance à la CMA-GKS - Le Président ILCI, M. COULIBALY SIE annoncera son départ du poste de Porte-parole afin de permettre l’alternance et le choix d’un nouveau porte-parole Et cette réunion vous l’avez tenu

Secondo : Vous m’avez appelé pour confirmer votre départ de la CMA GKS j'ai encore les preuves de notre conversation téléphonique comme si je savais que vous n’alliez pas jouer franc jeu. Par ailleurs, vous et vos sbires, vous vous êtes retirés de la plate-forme officielle ( télégram ) de CMA-GKS, alors au vu de tout ce qui précède, je suis d’autant plus étonné de vous entendre dire que vous êtes étonnés du renouvellement des instances.

De mauvaises langues, jugerons votre attitude, de personne de moralité douteuse et n’ayant aucune dignité et honneur. La CMA-GKS est ouverte à tout le monde, mais elle n’est plus l’organe qui fonctionne dans l’informel, fort de cela.

Si vous voulez toujours servir notre organisation en tant que porte-parole, ce qui est d’ailleurs votre droit, je demande votre indulgence, de vous conformer aux nouveaux textes qui je vous le rappelle, stipulent à un de ses articles, que le mandat du porte-parole est de 1 an renouvelable une fois. Donc vous êtes libre de revenir après le mandat du Président ANZIAN PACOME et de la Présidente NAFI CISSE.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le GPS à ce jour est dans une dynamique d’unité, de cohésion et d’entente, autour de son Président Son Excellence Monsieur le Président SORO KIGBAFORI GUILLAUME, alors je vous exhorte à vous inscrire dans ce contexte de redynamisation, en nous épargnant de cette posture que vous adoptez pour semer la discorde.

PEUPLES UNIS, PEUPLE FORT !!! En la lutte nous croyons !!!!

POUR L’ALLIANCE NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX ( ANDP )

LE PRESIDENT DIAKITE YACOUBA