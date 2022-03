Côte d'Ivoire : Pourquoi Patrick Achi s'est envolé pour les États-Unis

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Patrick ACHI est en visite de travail aux États-Unis depuis le dimanche 13 mars, dans le cadre d'une série d'activités au cours desquelles seront évoqués les progrès économiques et politiques réalisés par la Côte d’Ivoire depuis 10 ans.

Le Premier ministre Patrick ACHI en visite de travail aux États-Unis

Ces progrès ont notamment permis à la Côte d'Ivoire d’améliorer fortement ses infrastructures routières, l’éducation et la santé, l’accès à l’eau potable et à l’électricité, au moyen d’une croissance robuste qui a fait chuter chômage et pauvreté.

A l'initiative de la direction Afrique de l’ATLANTIC COUNCIL, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales, le Chef du Gouvernement ivoirien présentera, lors d’une conférence débat, les grands axes du projet de société « Côte d’Ivoire 2030 ».

Ce programme, né de la vision du Chef de l'Etat SEM. Alassane OUATTARA, doit permettre un développement accéléré de la Côte d'Ivoire sur le plan économique, social, humain et culturel, en doublant à nouveau le PIB par habitant sur la décennie à venir, tout en divisant par deux le taux de pauvreté.

En marge de ce panel, le Premier ministre Patrick ACHI aura plusieurs entretiens de haut niveau avec le monde politique et économique américain. Notamment le secrétaire d’État, Antony BLINKEN, la secrétaire au Commerce, Gina RAIMONDO, ainsi que des membres du Congrès, afin de présenter les potentialités économiques de la Côte d’Ivoire, sa stabilité politique et les avancées majeures réalisées sur le plan démocratique.

Le Premier ministre évoquera avec les autorités américaines la question de la stabilité sous-régionale, en proie au défi du terrorisme et en appellera à une plus grande mutualisation des efforts des différents pays, afin d’y faire face avec toujours plus d’efficacité, tout en comptant sur la poursuite d’un soutien vigoureux des États-Unis comme des pays européens.

Sur instruction du Président Alassane OUATTARA, le Premier ministre fera une importante adresse au Conseil des Administrateurs de la BANQUE MONDIALE sur les progrès enregistrés par plusieurs pays de la sous-région et plus particulièrement par la Côte d'Ivoire, dont la croissance économique poursuit une puissante dynamique.

Le Premier ministre Patrick ACHI profitera également de son séjour aux États-Unis pour faire un plaidoyer auprès de la directrice du Millenium Challenge Corporation (MCC), afin d’amplifier l’enveloppe destinée à l’éducation dans ce fonds de développement bilatéral dont bénéfice la Côte d’Ivoire.

Avant son retour à Abidjan, le Premier ministre participera enfin à une table ronde avec la Chambre de Commerce américaine, au cours de laquelle il procédera au lancement d’un guide économique sur les opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire.

Avec Sercom du Premier ministre