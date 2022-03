Ariel Sheney dévoile un couac avec Asalfo: "Notre relation s’est détériorée..."

Ariel Sheney a publié un message sur sa page Facebook montrant qu'il est actuellement en froid avec Asalfo, lead vocal du groupe Zouglou Magic System.

Le chanteur Coupé décalé, reconverti en homme d’affaires ivoirien, Jean Jacques Kouamé alias JJK, a eu une vive altercation en juin 2020, avec le jeune artiste Ariel Sheney. Présent à l’anniversaire de Molaré, son ancien compagnon de la Jet 7 parisienne, JJK avait publiquement affirmé être financièrement plus aisé que l'ancien poulain de feu Dj Arafat. Une sortie que Le petit nouchi d’Abobo n'avait pas du tout appréciée.

Dans une vidéo publiée sur la toile, le lendemain de cette altercation, Ariel Sheney avait craché ses vérités à la face de l’ex boucantier. ‘’J’ai toujours respecté les devanciers du Couper décaler, et parmi ces devanciers, il y a une seule personne qui pouvait parler et puis j’allais me taire, c’est Dj Arafat (paix à son âme). Mais au jour d’aujourd’hui là, j’ai trop travaillé pour être là où je suis. Donc si tu ne m’arranges pas, il ne faut pas me déranger. Vous n’êtes pas obligé de m’aimer mais moi Ariel, je peux vous forcer à me respecter parce que je suis un artiste de la Côte d’Ivoire‘’, avait-il soutenu.

Un peu plus d'un an après cette affaire, Ariel Sheney est de nouveau en froid avec un autre de ses devanciers qui n'est autre qu'Asalfo, le lead vocal du groupe Magic System. Profitant de l'anniversaire du Zouglouman, le jeune chanteur Coupé décalé a tenté un rapprochement avec ce dernier. En effet, Sheney a envoyé un message à son aîné via sa page Facebook.

'' Bonjour vieux père A'SALFO. Loin d’être hypocrite, je tenais à t’exprimer ma gratitude en ce jour de ton anniversaire. Sache que même si aujourd’hui, notre relation s’est détériorée ( chose que j’aimerais pouvoir élucider ), je ne garde en mémoire que ce grand geste que toi et les magiciens aviez posé pour mon "1er Gaou à Paris" il y a 4ans'', a indiqué Ariel Sheney.