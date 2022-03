Au cours d'une visite rendue au chef de canton de Blonleu, l’honorable KEGBAN Kegban Bernard, député de la circonscription de Mahapleu/Zonneu, a déploré le récent conflit intercommunautaire survenu dans cette localité, dans le département de Danané.

Affaire de la chèvre volée à Blonleu: Le député Kegban Kegban Bernard met fin à la crise

En 2019, un premier conflit intercommunautaire éclatait entre les groupes ethniques yacouba et allogènes de la CEDEAO. A l’origine, la disparition d'un enfant né d'une mère de l’ethnie yacouba et de père guinéen. Les multiples incompréhensions et rumeurs folles avaient, à l'époque, agrémenté un cocktail explosif. Étales et boutiques étaient partis très vite en fumée. Depuis le Samedi 5 Février 2022, une affaire de chèvre capturée dans un " jeu " d'alliance a failli emporté le peu de cohésion sociale dans cette cité, située à 34 kilomètres de Danané. Comme la première fois, la seconde crise a opposé les autochtones Yacouba aux allogènes de la communauté CEDEAO vivant là depuis plusieurs décennies. 162 bêtes (moutons et chèvres) y ont été abattus et emportés par des jeunes gens incontrôlés.

La bagatelle de 8 millions de FCFA avait été évaluée en guise de dédommagement à la communauté CEDEAO. Depuis quelques semaines, l'on assiste à un statut quo dans les rapports humains. « Votre inaction vous rend complices des jeunes pilleurs. Vous avez la chance d'avoir le chef de tribu et le chef de Canton ici, dans votre village. Pourquoi ne pas les mettre à contribution pour un règlement pacifique de cette affaire ? Pourquoi prendre des engagements et ne pas emprunter le chemin de la paix ? », a interrogé le député KEGBAN Kegban Bernard, en pointant un doigt accusateur sur le chef du village, Dely Ziansieu Nick, et son président des jeunes.

Donnant la parole à tour de rôle à chacune des personnes présentes au domicile du chef de Canton, Togbé GBA Étienne, le parlementaire s'est réjoui des convergences d'idées sur l'issue. « Nous reconnaissons l'importance et l'utilité de ces étrangers chez nous. Si BLONLEU grandit et émerge, c'est en partie grâce à eux. Jamais, je ne serai à l'origine de leur malheur. Honorable, aide-nous à mettre fin à cette crise parce que nous nous y engageons dorénavant», a indiqué Dely Ziansieu Nick. Après des heures d'échanges, cap a été mis sur le domicile de l'imam, chef suprême des allogènes de la CEDEAO. Le député KEGBAN Kegban Bernard et sa suite ont tendu une oreille fine aux allogènes qui ont égrené une longue liste de griefs contre le chef Dely Ziansieu Nick et Blimi Michel, le président des jeunes dudit village.

« Fils du canton Oua, je demeure également fils de Blonleu. A ce titre, j'implore votre pardon. La bêtise humaine ne doit pas nous diviser. Regardez au ciel et pardonnez. Même sans grands moyens, nous reviendrons vous remettre une somme symbolique et de quoi vous faire oublier cette page noire de notre histoire commune», a plaidé l’honorable-député. Face à ce type de conflit qui constitue une menace pour la paix et la cohésion sociale, le député KEGBAN a indiqué que autochtones Yacouba et allogènes de la CEDEAO doivent apprendre à capitaliser leurs différences, afin de favoriser le vivre ensemble qui nécessite l’engagement de tous. Pour finir, il les a appelés à être des artisans de la paix.

Une correspondance de Sony WAGONDA