RHDP: En charge des Militants de l’Extérieur, ce qui attend OD

Nommé en qualité de Secrétaire National du RHDP (parti au pouvoir) chargé des Militants de l’Extérieur, Ouattara Dramane (O.D) vient de recevoir sa feuille de route.

RHDP - Ouattara Dramane (O.D) : « Merci au Président Ouattara pour la confiance placée en notre modeste personne »

Issiaka KONATE, Mme Alimata DEMBELE et M. N’ZI Bernard KOKORA sont les trois responsables adjoints de Ouattara Dramane (O.D) dans le cadre du Secrétariat National du RHDP, chargé des Militants de l’Extérieur. Le lundi 14 mars, OD a reçu officiellement sa feuille de route et les objectifs à atteindre au sein de ce Secrétariat dont il a la charge. « Il y a quelque jours, j’accueillais avec fierté et joie ma nomination au poste de Secrétaire National chargé des Militants de l’Extérieur. Ce lundi 14 mars j’ai reçu officiellement notre feuille de route et les objectifs à atteindre au sein de notre Secrétariat. Je tiens à réitérer mes remerciements au président de la République, Alassane OUATTARA, pour la confiance placée en notre modeste personne ainsi qu'au Secrétaire Exécutif, Adama BICTOGO. De concert avec les membres du Secrétariat National chargé des Militants de l’Extérieur, nous avons tenu à réaffirmer notre total engagement et notre disponibilité à la réussite de cette mission », a rassuré le tout nouveau secrétaire national.

Le RHDP a connu une profonde restructuration fin février avec à la clef, plusieurs décisions. Par exemple, le Directoire du Parti est désormais un organe chargé de conseiller le Président du Parti sur les grands choix stratégiques, et de s’assurer de la mise en œuvre de ses décisions. Quant à la Direction Exécutive, elle a été dissoute puis remplacée par un Secrétariat Exécutif, avec à sa tête un Secrétaire exécutif, assisté de plusieurs Secrétaires exécutifs adjoints. Le Secrétariat Exécutif, appuyé de secrétaires nationaux et de commissions techniques, sera, quant à lui, chargé d’exécuter les décisions du Parti.

Pour ce qui le concerne, Ouattara Dramane est conscient de la mission qui l'attend et en mesure toute l'ampleur. « En me nommant à ce poste, j’ai conscience que SEM le Président de la République, Président du RHDP, indique clairement le prix qu’il attache à la Diaspora, à son rôle dans la vie et dans les défis à venir de notre grand parti. Persuadé qu’ensemble nous irons toujours plus loin, je prends ici l’engagement d’œuvrer, aussi vite que possible, de manière inclusive, au renforcement des liens entre tous les membres du Secrétariat National chargé des Militants de l’Extérieur, dans un esprit de sincère et fraternelle collaboration », a déclaré OD peu après sa nomination.