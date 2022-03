Terrorisme : La Côte d'Ivoire, 4e pays le plus touché dans l'UEMOA

Dans un rapport officiel du Global Terrorism Index, paru en 2022, on apprend que la Côte d'Ivoire est le 4e pays de l'UEMOA le plus touché par le terrorisme. Le classement est dominé par le Burkina Faso, suivi du Mali et du Niger.

Terrorisme : La Côte d'Ivoire fortement menacée

Selon un rapport publié par Global Terrorism Index, le Burkina Faso est le premier pays le plus touché par le terrorisme dans la zone UEMOA (Union économique ouest-africaine). Avec un score de 8.270, ce pays devance le Mali (8.152), le Niger (7.856) et la Côte d'Ivoire (4.310).

