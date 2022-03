Patrick Achi échange avec le secrétaire d'Etat américain

Patrick Achi a reçu les félicitations du secrétaire d'américain Anthony Blinken pour l'ampleur des progrès réalisés en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien a également exprimé sa gratitude aux États-Unis pour leur apport dans le développement ivoirien.

Ce que Patrick Achi a confié au secrétaire d'État américain

Au cours d'un séjour au pays de l'Oncle Sam, Patrick Achi a rencontré Anthony Blinken. Le Premier ministre d'Alassane Ouattara et le secrétaire d'État américain ont eu un échange fructueux. Le chef du gouvernement ivoirien a été félicité par Anthony Blinken pour progrès considérables réalisés en Côte d'Ivoire depuis dix ans, a fait savoir Patrick Achi sur sa page Facebook.

L'ex-secrétaire général de la présidence ivoirienne a profité pour détailler la vision 2030 d’Alassane Ouattara pour le développement d’une Côte d’Ivoire toujours plus prospère et solidaire. "Nous avons pu constater notre volonté commune d'agir avec vigueur face au terrorisme et aux enjeux qu’il pose pour la stabilité de notre sous-continent", a-t-il dit.

Par ailleurs, au nom d'Alassane Ouattara, Patrick Achi a remercié les États-Unis pour leur soutien constant au développement de la Côte d’Ivoire, notamment au travers du fonds MCC doté de 300 milliards de FCFA, du projet PEPFAR et les nombreux dons de vaccins contre la Covid-19. Il faut dire les États-Unis sont les plus grands contributeurs à la lutte contre le VIH.

"La proximité de la relation entre nos deux nations nous invite à toujours renforcer notre partenariat sur le plan économique, politique et sécuritaire", a ajouté Patrick Achi.