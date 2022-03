Le Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa aux côtés des chrétiens catholiques

Le Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa dirigé par Dimba N’Gou Pierre a procédé le lundi 14 mars 2022, à la cathédrale Saint Jean-Marie Vianney d’Agboville, à la remise de vivres à la communauté catholique du département. Des sacs de riz et de sucre, des pâtes alimentaires et des bidons d’huile, constituent l’essentiel du don qui vient soutenir les chrétiens catholiques en cette période de carême.

Dimba N'Gou Pierre soutient les chrétiens catholiques de l'Agnéby-Tiassa

« Le carême est un moment de prière, de repentance mais aussi un moment de partage…C’est pourquoi, le Conseil régional avec à sa tête le ministre Dimba Pierre offre ces vivres afin de permettre à ses parents d’observer ce carême en toute quiétude », s’est justifié le 5e vice-président dudit Conseil, Adou Gbalé. Ce geste de portée sociale, selon le représentant du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, s’inscrit dans le cadre du vivre ensemble.

« Agboville constitue la première étape de la distribution de vivres aux chrétiens catholiques de la région. Après, nous irons dans les 3 autres départements de la région que sont Taabo, Sikensi et Taabo », a-t-il précisé, en présence de Mgr Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse Agboville et administrateur apostolique de Yamoussoukro. Réceptionnant ce don, Sébastien Akélé, curé de la cathédrale, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du Conseil régional.

« Je tiens à vous dire un grand merci pour cet acte de charité envers l’église. Il nous va droit au cœur car c’est un geste d’amour et de fraternité que vous venez de poser ce matin. Ces dons vont permettre aux chrétiens de l’église catholiques du département de mieux faire leur temps de carême », s’est réjoui le porte-parole de l’évêque. Les chrétiens catholiques se préparent pendant 40 jours à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Cette année, le carême a débuté le 2 mars dernier, jour du Mercredi des cendres, et s’achève le dimanche 17 avril (dimanche de Pâques). Le jeûne, le partage et la prière sont les principales attitudes à adopter par tout chrétien durant cette période.

Tizié TO Bi

Correspondant régional de l’Agnéby-Tiassa