PME: Anoblé plaide auprès des groupes bancaires en Côte d’Ivoire

Les statistiques actuelles indiquent que les PME en Côte d'Ivoire représentent plus de 98% du tissu des entreprises formellement constituées, mais contribuent à seulement entre 20% à 22% au Produit intérieur brut (PIB) du pays.

Gouvernement et partenaires financiers se concertent pour un mécanisme de financement des PME efficient

Le ministre de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (PME), de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé, a appelé les banques à faciliter l’accès des PME au financement. Il a lancé cet appel, jeudi 17 mars 2022, lors d’une séance de travail avec les partenaires techniques et financiers notamment les responsables des groupes bancaires en Côte d’Ivoire, de la Banque africaine de développement (BAD), Proparco sur les mécanismes de garantie d’accès au financement des PME.

« Je suis conscient que les banques font des efforts et qu’elles ont des difficultés liées à plusieurs aspects. Mais, il faut qu’on trouve des solutions pour accompagner le financement des PME », a indiqué M. Anoblé, aux opérateurs économiques. Dans les échanges, les banquiers ont déploré l’environnement dans lequel prospèrent ces entités notamment la faible qualité de l’information, les insuffisances dans la gestion et la gouvernance, les insuffisances de l’environnement juridique et judiciaire, le taux de défaut élevé et l’insuffisance ou la faiblesse des mécanismes de partage des risques.

Pour les banquiers, toutes ces difficultés ne permettent pas à leurs établissements de traiter avec aisance la question de financement des PME. Déplorant ce dysfonctionnement des PME, M. Anoblé a conseillé aux responsables de ces entités de se formaliser pour disposer d’informations et de mettre à jour tous les documents, afin de crédibiliser leurs demandes de financement. Par ailleurs, il a demandé aux banquiers de faire des efforts pour limiter les obstacles liés au financement des PME promettant que les discussions vont se poursuivre de manière périodique en vue de trouver des solutions durables et définitives à cette question.

Comme appui pour l’émergence de ces entités, le ministre a précisé qu’il procèdera mercredi au lancement du guichet unique des PME qui est la continuité de Côte d’Ivoire PME. Le gouvernement ivoirien a mis en place un programme de promotion et de développement des PME dénommé “Stratégie Phoenix’’. Cette politique repose sur la vision de disposer d’un tissu dense de PME compétitives et productrices de biens et de services de qualité.

Elle se traduit également par la ferme ambition pour l’Etat de positionner le développement des PME comme l’une des priorités nationales, conformément à l’engagement du gouvernement de faire du secteur privé le levier de la croissance économique du pays.