13e congrès du PDCI : Vers un plébiscite d’ Henri Konan Bédié

Henri Konan Bédié (HKB) demeure le solide président du PDCI-RDA. À la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis la mort de l’illustre Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993, le "sphinx" de Daoukro est assuré d’être plébiscité au prochain congrès de son parti.

Henri Konan Bédié, solide patron du PDCI-RDA

À la mort de Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, Henri Konan Bédié accède au pouvoir. Dans le même temps, l’enfant de Daoukro a pris la tête du PDCI. Le 24 décembre 1999, N’zuéba est renversé par une junte militaire conduite par feu le général Gueï Robert.

Henri Konan Bédié a connu l’exil à la chute de son pouvoir. Aujourd'hui, le président déchu a su se repositionner sur l’échiquier politique national. Après son alliance ratée avec Alassane Ouattara, le chef du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), HKB continue de diriger le plus vieux parti politique ivoirien.

Les partisans de Bédié sont reconnaissants à leur leader pour son action en faveur de la survie et de la cohésion du parti. À l’occasion du 13e congrès du PDCI, l’ex-chef d’État se prépare à être honoré par ses militants, souligne Le Nouveau Réveil.

Gnrangbé Jean, le délégué-maire de Yamoussoukro, qui a échangé avec les militants PDCI de Yamoussoukro le dimanche 13 mars 2022, a réaffirmé le soutien du parti à Henri Konan Bédié. "Au nombre des critères qui évaluent un parti politique, figurent bien et en premier plan, la qualité et le nombre de militants. C'est pourquoi le président Henri Konan Bédié, fin stratège politique, a pensé qu’il fallait qu’on se compte, les sections créées, elles sont où, elles sont combien et quel travail ces délégations effectuent sur le terrain ?", a-t-il cherché à savoir.

Yobouët Kouamé, le permanent PDCI de Yamoussoukro, a martelé qu’ Henri Konan Bédié sera plébiscité au prochain congrès du parti.