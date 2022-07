Ce que Blé Goudé pense de la rencontre Bédié-Ouattara-Gbagbo

Charles Blé Goudé a réagi à la rencontre entre son leader Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara le jeudi 14 juillet 2022. Le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) a salué les retrouvailles entre les trois "grands" de la politique ivoirienne.

Blé Goudé : " C’est la Côte d’Ivoire qui gagne"

La rencontre historique entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo a eu lieu le jeudi 14 juillet 2022 au palais de la présidence de la République. Le chef de l’État a accueilli les deux ex-presidents dix ans après la crise postélectorale de 2010-2011.

Depuis La Haye, Charles Blé Goudé, comme beaucoup d’Ivoiriens, a suivi avec beaucoup d’intérêt les retrouvailles entre le président de la République et ses grands rivaux. Le président du COJEP s’est réjoui après la rencontre des trois "grands".

"Aujourd'hui, les trois Leaders de la politique ivoirienne se rencontrent. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est content !!!!! Quand la panthère et le lion cessent de se battre, la forêt respire", écrit le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples sur son compte Facebook.

Charles Blé Goudé n'a jamais cessé de prôner la réconciliation entre les Ivoiriens. L ’ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) s’est toujours défini comme "l’aiguille pour coudre le tissu social".

"Le premier acte que je ferai, arrivé en Côte d’Ivoire, c’est de demander pardon. J’irai surtout vers mes adversaires d’hier pour qu’on se parle", a-t-il confié lors d’une interview accordée à la chaine de télévision NCI.

De leur côté, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont montré leur disponibilité à parler d’une même voix pour le bonheur de leurs concitoyens. "La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger, dans la vérité, leurs points de vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel", a fait savoir Gbagbo.