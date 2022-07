Alassane Ouattara invite Bédié et Gbagbo au pied de la Basilique

Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo pourraient se retrouver pour la seconde fois en moins d’un mois. À l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance de la République de Côte d’Ivoire, le président ivoirien a invité ses prédécesseurs à Yamoussoukro, la ville natale de feu Félix Houphouët-Boigny.

Alassane Ouattara attend Bédié et Gbagbo à Yamoussoukro

Le président Alassane Ouattara a tenu à inviter Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour cette année, la cérémonie quitte les bords de la lagune Ébrié pour se déporter à Yamoussoukro (centre du pays), la ville qui a vu naitre Félix Houphouët-Boigny.

L’information a été donnée dans un communiqué officiel du protocole d’État portant la signature de l’ambassadeur Hypollite Yéboué. L’invitation du chef de l’État survient plus d’une semaine après la rencontre historique du jeudi 14 juillet 2022 au palais de la présidence de la République. En effet, les trois grands de la sphère politique ivoirienne ont été reçus par Alassane Ouattara sous le regard de millions d’Ivoiriens.

Selon le communiqué final de la rencontre lu par le fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), "la rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger, dans la vérité, leurs points de vue sur toutes ces grandes questions". Et Laurent Gbagbo d’ajouter : "Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel."