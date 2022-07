Cafouillages aux élections au RHDP: Koné Kafana au banc des accusés

Malgré nos sollicitations au Directoire du RHDP face aux dangers qui guettent le parti, relatifs aux velléités de sa restructuration, nous sommes au regret de constater les violences inouïes, le désordre voire la division des militants suite à l’élection des secrétaires départementaux à travers le pays.

Élections des secrétaires départementaux du RHDP à Kouto: Koné Bruno au centre des conjectures de la violence

En effet, la nouvelle restructuration qui était censée apporter et consolider l'union et le plébiscite des responsables des militants de base s'est transformée en un champ de guéguerre, de violence et de méfiance entre les hauts cadres du parti et les militants de base. Les hauts cadres du parti veulent imposer leurs choix aux militants et adhérents dans le but de contrôler leurs différentes bases électorales sur tous les plans.

C'est un préalable à la préparation des élections prochaines, notamment les régionales, municipales et législatives. C’est à cet égard que les échauffourées ont éclaté entre les militants du département de Kouto ce samedi matin 23 juillet 2022 lors des élections des secrétaires de leurs différentes localités. Chacun s'accuse mutuellement des désagréments constatés.

En effet, le Ministre KONÉ Bruno veut imposer aux autres militants son suppléant député à la tête du secrétariat départemental. En revanche, les stratagèmes utilisés à l'effet de remporter haut les mains les élections, sont dénoncés par les différents protagonistes. La liste des électeurs a été dénaturée de son contenu, laissant place à la majorité des électeurs favorables à son poulain.

La responsabilité du Président du Directoire, KONÉ Kafana est engagée

Devant cette injustice et cette illégalité les militants adverses ont décidé de boycotter le scrutin. Par ailleurs, le député de la circonscription Gbon-Kolia-Sianhala, Maire de la commune de Gbon, cadre du parti, l'honorable TOURÉ Alpha Yaya, annonce ne pas figurer sur la liste des électeurs ainsi que l'ancien délégué départemental Amidou DIARRA et beaucoup d'autres cadres locaux.

Il réaffirme qu'un consensus préalable de la part de Bruno KONÉ aurait été appréciable à l'instar de certaines localités qui ont opté pour ce procédé. C'est le lieu d’attirer une fois de plus l’attention du Directoire du parti de prendre toutes ses responsabilités devant toutes ces injustices ça et là qui risquent de causer de grands torts au parti. La responsabilité du Président du Directoire, KONÉ Kafana est engagée. Les langues se délient sur sa gestion approximative du parti.

Idriss DAGNOGO