Boulimie au RHDP: Des Ministres, députés, Maires, DG sont candidats

La restructuration du RHDP voulue par le président du parti, ambitionne de donner la parole et le choix à la base militante dans les différents départements politiques, de désigner leurs responsables qui sont à leur écoute et qui partagent leur quotidien afin de redynamiser le parti et préparer sereinement les échéances électorales à venir.

L'insatiabilité des cadres du RHDP, désappointe les militants de base

C'est dans cet esprit que 175 cadres du parti ont été mandatés du 5 au 15 mai 2022 à l'effet de mettre en place une base de données tangibles de militants et d’adhérents véritables partout dans le pays et de fortifier l’implantation du parti, et le recensement de nouveaux adhérents.

En effet, chaque structure notamment les délégués politiques, les secrétaires départementaux, délégués de zone, secrétaires de section ou présidents de comité de base, devrait savoir désormais à quoi s’en tenir.

Cependant, nous sommes abasourdis de constater que les hauts cadres qui sont submergés par le traitement des dossiers de hautes portées nationales et internationales, veulent rafler les postes de secrétaires nationaux en plus des postes qui sont les leurs.

Ils sont Ministres, députés, Maires, Directeurs généraux des EPN, conseillers régionaux, Secrétaires nationaux, Membres du directoire, Membre du secrétariat exécutif etc. Un cumul de postes qui présage des interrogations sur la politique de restructuration voulue et prônée par le Président du parti SEM Alassane OUATTARA.

Des frustrations sont constatées ça et là au sein des militants qui manifestement, causent la grogne et le mécontentement. Les objectifs de la restructuration tant attendue, risquent de ne pas être à la hauteur des attentes escomptées.

Idriss DAGNOGO