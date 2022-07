Michel Gbagbo plaide le cas des prisonniers politiques

Michel Gbagbo plaide pour la libération des prisonniers de la crise postélectorale. Le député de la commune de Yopougon a adressé une correspondance au président Alassane Ouattara.

Michel Gbagbo : "Pourquoi proroger l’idée d’une protection discriminée des officiers supérieurs ?"

Dans sa note adressée à Alassane Ouattara, Michel Gbagbo a demandé au chef de l’État "d’accorder la liberté à tous les prisonniers civils et militaires". Pour lui, l’épisode de la crise postélectorale est désormais loin derrière. Il en veut pour preuve la liberté de Laurent Gbagbo, du général Mangou Philippe, mais aussi la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de 2021, le dialogue politique ainsi que la rencontre entre le président ivoirien et les ex-chefs d’État Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

Par ailleurs, Michel Gbagbo avoue ne pas comprendre pourquoi dans ce contexte le général Dogbo Blé continue de croupir dans les geôles de la prison. "Pourquoi proroger l’idée d’une protection discriminée des officiers supérieurs servant la République, quand un ancien Chef d’Etat-Major, en l’occurrence Monsieur Philippe Mangou, bénéficie d’un traitement de faveur de votre part, tandis que les plus rigoureux des soldats, comme l’illustre le cas du Général Dogbo Blé, se voient, eux, punis pour avoir obéi aux ordres et défendu l’Etat ?", a-t-il cherché à savoir.

L’enseignant de psychologie a soutenu qu’au lendemain de la rencontre entre les trois grands, symbole d’espoir, Alassane Ouattara devrait accomplir "les souhaits d’une population, lassée des scories de la crise postélectorale, et désireuse de voir les énergies se convertir dans la lutte contre la vie chère et pour un climat social apaisé".

Michel Gbagbo, faut-il le rappeler, avait été arrêté le 11 avril 2011 en même temps que son père Laurent Gbagbo et l’ex-Première dame Simone Ehivet Gbagbo au palais présidentiel. Le 6 décembre 2013, il a obtenu la liberté provisoire. Condamné à cinq ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’État, il est finalement amnistié en 2018.