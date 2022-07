Élection RHDP - Gagnoa: La liste "Dignité et Loyauté" en roue libre

La liste "Dignité et Loyauté" de Gagnoa a investi le terrain pendant la campagne des délégués départementaux du RHDP. Sa tête de liste, le départemental sortant, Yacouba Dembélé et ses colistiers ont parcouru les localités de Sériho, Galebré, Doukouyo, Bayota, Ouragahio, Gadoukou, Guiberoua, Dignango pour échanger avec les responsables des comités de section et de base, des structures spécialisées.

La liste ''Dignité et Loyauté '' bien partie pour remporter l'élection des secrétaires départementaux RHDP à Gagnoa

Ils ont, à chaque étape, situé les enjeux de cette élection qui se résument en la légitimisation des représentants départementaux du parti présidentiel par le biais de l'élection. Puis, ils ont présenté leur liste qui est composée de Yacouba Dembélé, Djédjé Bagnon Hypolite, Djédjégné Yridjé Digbeu Yvette Épouse Séa, Kourouma Gnakoé Alfred, Zadi Zakehi Michel, Diomandé Mamadou, Djakalia Berthé et a pour nom « Dignité et Loyauté ». Après quoi, les membres composant la liste «Dignité et Loyauté» ont appelé les militants à faire le bon choix ce samedi 23 juillet : «votez la liste “Dignité et Loyauté” », ont-ils lancé. Et pour cause : « la restauration de la dignité des militants RHDP de la région du Gôh», disent-ils.

Ce message a reçu un écho très favorable auprès de la base militante qui constitue le collège électoral de ce scrutin. En effet, les responsables des comités de base, de section, de zone et des structures spécialisées ont promis plébisciter la liste conduite par Yacouba Dembélé au soir du samedi 23 juillet prochain.