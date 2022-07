Fête de la lumière: Singouiné reconnaissant au président Ouattara

En reconnaissance des actions de développement, posées dans la région du Tonkpi en général et du département de Danané en particulier et pour sa volonté d'immortaliser le père de la Nation Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État Alassane Ouattara a été célébré avec trompettes et grelots par des milliers de populations de la tribu Koalé vendredi 22 Juillet 2022 dans le mythique village de Singouiné, à quelques huit kilomètres de Mahapleu.

Le Président Alassane Ouattara honoré à Singouiné

En ce jour particulier, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo DIOMANDE a parrainé la double cérémonie de la fête de la lumière et d’hommage au Chef de l’Etat, SEM Alassane OUATTARA à Singouiné, village de l’Ouest ivoirien, dans le département de Danané.

A l'occasion de cet hommage, les populations ont eu des soutiens de taille. Notamment ceux des fils et des filles du corps préfectoral, des services financiers, des patrons d'entreprises, et surtout du sénateur Cissé Mamadou, des maires Maniga Jean Jacques de Biankouma , Dr Ouattara de Danané, Madame Jeannette Badwel de Logoualé et Kegban Kegban Bernard, député des sous-préfectures de Mahapleu et Zonneu.

Pour Gueu Patrice, president de la mutuelle de développement de Koalé, toute la tribu Koalé ne cessera jamais de dire merci au Président Alassane Ouattara qui a impulsé le développement de la région du Tonkpi à travers d'importants projets de développement.

« La forte implication du ministre de la sécurité et de l'intérieur dans la réussite de cette fête de lumière dénommée journée d'hommage au président de la République est la continuité des œuvres réalisées par le digne fils du Tonkpi comme il le fit récemment à DALEU et Danané par la construction de la maison des chefs traditionnels »

A sa suite, le porte-parole des cadres du canton Oua, le colonel Togon pierre, a tenu à exprimer à l'hôte de marque la reconnaissance des siens. Il n'a pas omis de dire sa gratitude au Chef de l'État pour les promotions faites à plusieurs cadres de la région, dont la reconduction du général de corps d'armée Vagondo Diomandé dans le second gouvernement du premier ministre Patrick Achi.

"Koalé peut dire désormais adieu à la lampe-tempête avec la lumière vive qui illuminera à présent la voie de l'émergence"

« La tribu Koalé a toujours demeuré à l'instar des autres tribus dans une obscurité déconcertante. Koalé peut dire désormais adieu à la lampe-tempête avec la lumière vive qui illuminera à présent la voie de l'émergence », a-t-il indiqué.

Il a, en outre, dit merci au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. Car, grâce à son humanisme, a-t-il souligné, toutes les routes de la tribu Koalé ont été reprofilées.

Au nom des populations, le député Kegban Kegban Bernard, député de la circonscription électorale de Mahapleu/Zonneu, a salué la générosité du Président de la République dont les actions de développement sur l'étendue du territoire national ne se comptent plus.

Le porte-parole des populations en a profité pour égrener au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Diomandé Vagondo les actions au profit des populations du canton Oua.

Au nombre des doléances qu'il a formulées, figurent l'extension de l'électrification de la ville de Mahapleu, son érection en chef-lieu de département, l'octroi d'ambulances aux deux sous-préfectures dudit canton, la construction d'un collège de proximité dans la tribu Koalé et l'équipement du dispensaire de Mahapleu pour améliorer le service des accouchements.

Pour le député Kegban Kegban Bernard, tout le canton Oua ne cessera jamais de dire merci au Président Alassane Ouattara qui a impulsé le développement de sa circonscription à travers d'importantes actions en vue d'un décollage économique. Il n'a pas omis de dire sa gratitude au Chef de l'État pour les promotions faites à plusieurs cadres devenus préfets de région, préfets et sous-préfets.

« Nous disons à l'ange descendu ce jour à Singouiné pour nous apporter la lumière. », a-t-il conclu.

«J'ai toujours prôné notre union. J'aime être à vos côtés. Je suis votre fils qui vous au cont act des connait.Venirpopulations en détresse, toucher du doigt vos réalités et aller les transmettre parce que nous sommes la fumée. Faites vos commissions et nous irons les transmettre au bon dieu qui est Alassane Ouattara », a indiqué le ministre Vagondo Diomandé en réponse aux sollicitations des populations.

Les remises de clés du foyer des jeunes, réhabilité par l'Honorable Kegban Kegban Bernard et l'école primaire publique construite par ce dernier à Peuzigui, village voisin, a marqué le clou de cette double cérémonie d'hommage et de mise sous tension de la tribu Koalé.

Une correspondance de

Sony WAGONDA