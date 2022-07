Man City - Riyad Mahrez: « J’ai beaucoup progressé sous Guardiola»

Les jours se suivent et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Riyad Mahrez. Après avoir accueilli son 3éme enfant le week-end dernier, le capitaine des Fennecs d'Algérie a paraphé vendredi 15 juillet 2022 une prolongation de 2 ans avec Manchester City. Le joueur de 31 ans qui est désormais lié au club jusqu'en juin 2025 estime qu'il est devenu un meilleur joueur sous les ordres de son entraîneur Pep Guardiola.

Riyad Mahrez reconnaissant envers Pep Guardiola

Tel un vin délicieux, Riyad Mahrez se bonifie au fil du temps. Le virtuose de 31 ans s'est épaissit ses 4 dernières années sous la houlette du technicien espagnol Pep Guardiola. Et ce ne sont pas ses statistiques (24 buts et 9 passes décisives) de la saison dernière qui vont démontrer le contraire de cette réalité.

Ainsi c'est à juste titre que le natif de Sarcelles a adressé ses remerciements à Pep Guardiola tout juste après sa prolongation avec les Skyblues. "Je voudrais également remercier Pep, Txiki et l'équipe d'entraîneurs, à la fois pour la façon dont ils m'ont aidé à me développer en tant que joueur et pour m'avoir poussé à continuer à m'améliorer. Maintenant, je veux juste essayer de jouer mon rôle en aidant le club à réussir la saison prochaine et au-delà." a lancé l'ailier algérien dans une interview accordée au site du club avant de réaffirmer sa joie de prolonger.

"Je suis très heureux de prolonger mon contrat ici et de rester. C'était le seul club avec lequel je voyais mon avenir, et je suis très heureux."

"Je pense que je joue mon meilleur football"

Doté d'une technique fine, Riyad Mahrez était un joueur imprévisible, insouciant et soliste lorsqu'il portait les couleurs de Leicester. Il déroutait certes ses adversaires par ses dribbles sautillants mais qui se révèle parfois inefficace.

Mais sous les couleurs de Manchester City depuis son arrivée en 2018, l'ancien havrais a énormément progressé dans son jeu surtout sous l'influence de Pep Guardiola. Fini les gestes superflu, tout vice avant tout l'efficacité dans le dispositif tactique dans lequel il s'est fondu. Vif et mobile, Riyad Mahrez a énormément progressé dans ses déplacements, dans ses orientations s lorsqu'il portait les couleurs de Leicester. "J'ai beaucoup progressé sous lui. Je pense que je [joue mon meilleur football]. J'ai plus d'expérience et plus de matchs et je sais comment gérer mes matchs. Évidemment, l'année dernière, j'ai marqué beaucoup de buts et j'ai aidé l'équipe à réaliser des choses comme tout le monde. Je pense Je suis dans un très bon moment. «a expliqué le champion d'Afrique 2019.

Par ailleurs, le virevoltant ailier veut tout donner pour remporter davantage de trophée."Gagner à nouveau. Tout le temps. C'est la seule chose qui nous pousse à gagner à nouveau. Gagnez tout ce que nous pouvons. Nous sommes grands et notre mentalité même à l'entraînement est que nous voulons gagner. Je veux gagner. Cela fait partie de mon caractère et de ma personnalité" a insisté l'ancien Foxes.