Un footballeur ivoirien tombe sous le charme de Miss Olivia Yacé

La belle Olivia Yacé continue de recevoir des messages de félicitations après sa brillante prestation à la finale de Miss monde 2021. Un footballeur ivoirien lui a également adressé un message.

Ira Tapé à Olivia Yacé: "Je voudrais te réitérer mon affection"

Olivia Yacé a fait honneur à la Côte d’Ivoire lors de la finale du concours Miss Monde qui a eu lieu le 16 mars 2022 à Porto Rico. En effet, la reine de la beauté ivoirienne a décroché la place de 2e dauphine, ce qui signifie qu’elle fait partie du TOP 3 des plus belles femmes du monde.

Depuis sa création en 1951, c'est la toute première fois qu'une Ivoirienne, et même une africaine francophone atteint ce niveau de la compétition.

Depuis lors, Olivia Yacé reçoit de nombreux messages de félicitations dont celui de l'avocat de Charles Blé Goudé qui l'a comparée à l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.

'' Ce que je retiens dans tout ça. La culture peut faire connaître un pays. Grâce à miss monde, on sait qu'il y a un pays en Afrique de l'ouest qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Même ceux qui n'y ont jamais mis les pieds diront eux aussi qu'il y a de belles femmes là-bas. Il y a dans la vie des icônes, des porteurs. Il ne faut pas les jalouser. La vie est ainsi faite. On s'en fout d'une chose pendant des années. Et puis un jour, ces hommes étoilés apparaissent sur la scène de l'insignifiant et ce qui passait inaperçu devient subitement l'objet de toutes les attentions. Qui connaissait élections de miss monde en Côte d'Ivoire ici? Qui s'occupait d'élections à la Fédération Ivoirienne de Football ? Il y a des hommes comme ça. Oui oui. Il y a des hommes comme ça. Si la jalousie remplit ton cœur quand tu les vois, c'est médicament de tension qui va t'aider à vieillir'', a écrit Me N'Dry Claver sur sa page Facebook.

Gardien de but ivoirien évoluant au Fc Pedro, Ira Tapé Eliezer a, lui aussi, adressé un message à la fille du maire de Cocody. ''Une fierté africaine en général et ivoirienne en particulier. Je voudrais réitérer mon affection à cette miss qui attire tous les regards sur son charme, sa beauté, son intelligence et son élégance (...) Dites-lui que nous sommes fiers d'elle, de son parcours", s'est réjoui Ira Tapé qui, rappelons-le, était présent à la CAN 2021 au Cameroun avec les Eléphants de Côte d'Ivoire.