Mali : L'ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est mort

Soumeylou Boubèye Maïga n'est plus ! L'ancien Premier ministre malien est décédé dans la matinée du lundi 21 mars 2022 à la clinique Pasteur de Bamako, a-t-on appris. Accusé de "faux, usage de faux et favoritisme", il était détenu depuis août 2021. Il était âgé de 68 ans.

Soumeylou Boubèye Maïga décède en détention

Ancien président du ASMA-CFP (Alliance pour la solidarité au Mali-Convergence des forces patriotiques), Soumeylou Boubey Maïga est décédé le lundi 21 mars 2022. L'homme politique malien a poussé son dernier souffle à la clique Pasteur de Bamako, au Mali. Son état de santé s'est détérioré alors qu'il était en détention.

L'ex-Premier ministre malien a été écroué en août 2021 pour "faux, usage de faux et favoritisme" relativement à l'enquête portant sur l'achat d'équipements militaires et sur l'acquisition d'un avion présidentiel il y a huit ans. À l'époque, Soumeylou Boubeye occupait le poste de ministre de la Défense.

Souleymane Boubèye Maïga est né le 8 juin 1954 à Gao au Mali. Après des études de journalisme au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) à l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal, il s'est envolé pour la France. Le jeune Boubèye y a décroché un Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en diplomatie et administration des organisations internationales à l'Université de Paris-Sud. Il est également titulaire d'un diplôme en relations économiques internationales. L'ancien chef du gouvernement du Mali a été journaliste à L'Essor et à Sunjata.

D'avril 2011 à mars 2012, Souleymane Boubèye Maïga a été ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le gouvernement d'Amadou Toumani Touré (ATT). En septembre 2013, il est nommé ministre de la Défense et des Anciens combattants par Ibrahim Boubacar Keita. Il demeure à ce poste jusqu'en mai 2014. Trois ans plus tard, Souleymane Boubèye Maïga devient Premier ministre du Mali. Il dirige le gouvernement jusqu'en avril 2019, date à laquelle il a démissionné.