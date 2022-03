JIF 2022: Les Médias sociaux bientôt encadrés en Côte d’Ivoire

L’internet, les médias sociaux et les autres nouveaux modes de communication transnationaux “sont un défi majeur pour les démocraties nationales”, a assuré le Ministre Félix Adom, à l’occasion de la célébration officielle des Journées de la francophonie (JIF 2022) sur « Les enjeux de l’utilisation du numérique en Côte d’Ivoire ».

JIF 2022 - Félix Adom: “Les médias sociaux et le secteur du numérique sont une priorité pour la Côte d’Ivoire”

Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Félix Adom, a assuré, dimanche 20 mars 2022, à l’Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication (ISTC) à Abidjan, que l’apport du numérique doit être indéniable, notamment, permettre de garantir la transformation structurelle de l’économie ivoirienne.

Médias sociaux: parvenir à sécuriser les informations et les données à caractère personnel

« Notre pays s’inscrit dans la mise en œuvre de projets, de programmes d’envergure nationale sur la situation du numérique. Le numérique aujourd’hui est une priorité pour la Côte d’Ivoire et doit permettre de garantir la transformation structurelle de notre économie. Maitriser le secteur du numérique, c’est maitriser le futur », a déclaré Félix Adom, à l’occasion de la célébration officielle des Journées de la francophonie 2022 sur « Les enjeux de l’utilisation du numérique en Côte d’Ivoire ».

Selon M. Adom qui représentait son collègue de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, à cette cérémonie, l’arrivée de la génération d’internet, du téléphone portable et des réseaux sociaux, des nouveaux modes de communication transnationaux, « sont en effet un défi majeur pour les démocraties nationales, qui doit plus que jamais être pensé comme un processus en perpétuel évolution et non comme un acquis irréversible ».

Il a rappelé que l’éducation aux médias et à l’information demeure une priorité de l’action gouvernementale. « Il serait dangereux pour la démocratie de laisser prospérer l’idée que s’exprimer sur un média social peut tenir lieu de délibération démocratique, d’engagement citoyen. Nous sommes obligés de nous engager très rapidement dans ces nouveaux moyens de communication, en vue de réunir tous les moyens pour protéger l’environnement des TIC, de parvenir à sécuriser les informations et les données à caractères personnelles », a-t-il indiqué.

Pour la porte-parole du groupe des ambassadeurs francophone en Côte d’Ivoire, ambassadeur du Cameroun, Marie Yvette Koloko, « la Côte d’Ivoire, en célébrant cette édition de la JIF 2022 sur le thème du numérique, « prend rendez-vous avec l’Histoire ».

Selon elle, face aux défis du chômage, au débat lié à la désindustrialisation en Afrique, à la difficile intégration des minorités de tout genre, à la difficile maîtrise de l’échec scolaire, les différents pays, notamment africain, effectuent péniblement leur mue à l’échelle de la mondialisation qui voit les cartes redistribuées. « En Afrique l’économie numérique constitue un enjeu majeur pour l’organisation interne de nos entreprises ainsi que pour leur opérations externes », a-t-elle exprimé.

« La francophonie pour nous, est le trait d’union entre les Etats, les gouvernements, les peuples ayant en partage la langue française. C’est cet espace de valeur, de diversités partagées qui sont le respect des droits de l’homme, la démocratie, la paix, la responsabilisation des jeunes, l’autonomisation des femmes, le développement durable, l’amélioration constante des conditions de vie des populations, la solidarité », a défini la secrétaire générale par intérim de la Commission nationale de la francophonie (CNF), Bernise N’Guessan.

L’édition 2022 de la JIF a démarré le 14 mars à Abidjan, par une conférence de presse. La secrétaire générale par intérim de la CNF avait exhorté les populations à s’approprier ces Journées qui s’achèvent le 31 mars 2022. « Le CNF est un guichet d’information pour le grand public, pour que les Ivoiriens puissent bénéficier des projets de l’organisation internationale de la francophonie. La JIF se passe dans tous les pays francophones et l’objet de la francophonie c’est l’entraide, on gagne le rapprochement des communautés et toutes les questions du genre sont prises en compte », avait déclaré Mme N’Guessan.