Gouvernance du RHDP: Le MFA attend ‘’d’être appelé’’ par Ouattara

Le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA ) de Yaya FOFANA, revient à la charge après son exclusion des instances dirigeantes du RHDP (Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix), parti dirigé par le Président Alassane Ouattara.

Ignace YACHO: « Le MFA regorge d’innombrables cadres comme ceux des autres partis membres du RHDP »

Une réunion du Conseil Politique du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) s’est tenue le Lundi 28 Février 2022. Cette rencontre avait à l’ordre du jour « La restructuration du RHDP ». La principale résolution a porté sur le renouvellement des instances dirigeantes et des membres des organes constitutifs. A cette occasion, un Directoire de 40 membres et un Secrétariat Exécutif de 27 membres en lieu et place de la Direction Exécutive, ont été présentés. Suite à la publication des listes de membres du Directoire et du Secrétariat Exécutif du RHDP restructurés, la Coordination des Délégués et des Enseignants du MFA réagit :

Au moment où nous attendons notre prise en compte réelle dans les instances et à la gouvernance du RHDP, aucun de nos cadres, encore moins un(e)militant(e) n’a été retenu(e) ou ne figure sur ces listes du RHDP publiées le 28 février 2022. C’est difficile à croire ! Est-ce une décapitation du MFA ? Et pourtant, à son temps, avant la restructuration, nous avons dénoncé la mauvaise gestion du RHDP, notre outil commun. Nous avons applaudi l’initiative du Président, son excellence Alassane Ouattara pour restructurer le RHDP, notre patrimoine commun dans l’optique que cette restructuration prendrait en compte enfin toutes les sensibilités politiques.

Des communications ont été abondamment faites à cet effet dans les médias ; des courriers ont été envoyés ou adressés à toutes les instances dirigeantes dont principalement à la Présidence du RHDP. Même lorsque le MFA a fait sa mue, en portant le Sieur Yaya Fofana à sa tête comme étant son nouveau président ! Mais que s’est-il passé ? Que se passe-t-il maintenant ? Est-ce un oubli ? du mépris ? du rejet ? Et/ ou une erreur ?... Nous attendons qu’on nous le dise clairement. C’est un tort qu’il faut vite réparer, car le MFA est membre fondateur du RHDP depuis 2005 à Paris, il a participé activement à toutes les élections en faveur du RHDP jusqu’aujourd’hui !

Nous rappelons à toutes fins utiles depuis l’éviction du Sieur Siaka Ouattara du gouvernement, le MFA ne participe pas à la gouvernance du RHDP, alors que notre parti, le MFA regorge d’innombrables cadres comme ceux des autres partis membres du RHDP ! Ils attendent d’être appelés pour apporter leur savoir-faire. Tout en félicitant le président du RHDP, pour avoir initié cette restructuration, nous lui demandons de bien vouloir intégrer toutes les sensibilités politiques membres dont le MFA, dans les structures et instances afin de ne frustrer personne et de permettre ainsi le bon fonctionnement de la machine RHDP pour les batailles futures (de 2023 et 2025) et de conserver jalousement nos acquis. Vive le RHDP pour une Cote d’Ivoire Solidaire et Rassemblée dans l’Équité.

Porte-parole

Ignace YACHO