La SODEMI réclame 1,9 milliard FCFA à Didier Drogba, Idriss Diallo cité

Didier Drogba devrait 1,9 milliard de FCFA à la société la Société de développement minier de Côte d'Ivoire (Sodemi). Associé à Idriss Diallo, ils ont fait perdre la majorité à l'Etat de Côte d'Ivoire dans le contrôle de la Société des mines d'Ity, révèle africaintelligence.

Didier Drogba - Idriss Diallo, un deal qui a mal tourné

Engagé dans la course pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Didier Drogba fait face à une demande de paiement de 1,9 milliard de FCFA à la société Sodemi. Koné Moussa Seydou, le nouveau directeur général de la Sodemi, aurait sollicité l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire qui n’aurait pas versé ce montant correspondant au reliquat du prix d'achat de 10 % de la Société des mines d'Ity (SMI) contrôlée par le footballeur et l'homme d'affaires Idriss Diallo, son challenger dans la course pour prendre la tête de la FIF.

En 2013, l’ancien footballeur Didier Drogba et Idriss Diallo faisaient leur entrée au capital de la Société des mines d'Ity grâce à feu l'ex-premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko. Idriss Diallo est connu pour être proche de l’ancien maire d’Abobo. Les deux hommes sont associés dans plusieurs autres affaires.

Didier Drogba et Idriss Diallo sont co-propriétaires de Keyman Investment via leurs holdings respectives : DYD international Holding (Didier Drogba et Emerging Finance SARL (Idriss Diallo). Ils ont donc récupéré 5% du capital de la Société des mines d'Ity auprès de la Société de développement minier de Côte d'Ivoire avant de récupérer 5% en 2017. Cette transaction était alors estimée à 3 milliards de francs CFA.

Même si Idriss Diallo est le partenaire de Didier Drogba dans cette affaire, c’est seul l’ex-capitaine des Eléphants qui aurait signé le document d’acquisition de 10% des parts de la société. C’est donc à lui que le directeur général de la Sodemi, M. Koné Moussa Seydou, a adressé la demande de paiement du reliquat du prix d'achat des parts de la Société des mines d'Ity.

La Sodemi déterminée à obtenir réparation

Selon les révélations d’Africaintelligence, l’achat des parts de l’entreprise, avait été effectué par une société basée à Dubaï, Energy Standard DMCC, fondée et administrée par la société de gestion de fortune Helin International. Helin avait pour client l’associé de Didier Drogba, Idriss Diallo.

En 2019, Drogba et Diallo réalisent un bénéfice de génie en revendant l’intégralité de leurs parts de la société pour 15 millions de dollars à Endeavour. Malgré cette belle culbute de près de 10 millions comparée au prix d'achat, ils n’auraient pas reversé le 1,9 milliard de FCFA dû à la Sodemi.

Tant qu’Hamed Bakayoko était vivant, la société parapublic ne faisait pas de bruit. Mais depuis son décès et l’installation du nouveau patron M. Koné Moussa Seydou, la Sodemi procède à l’assainissement de ses comptes, ce qui fait resurgir cette affaire. Il faut noter que les relations de Didier Drogba et Idriss Diallo se sont refroidies et leur rivalité dans la course à l’élection du président de la FIF le démontre. Ce froid dans la relation de ces deux ex associés, compliquerait le travail de recouvrement des fonds à la Sodemi.

Le média d’investigation soulève une autre problématique en affirmant que la Sodemi est déterminée à obtenir réparation, car elle sait que les entrée et sortie de Drogba et Diallo sur Ity, ont joué un rôle important dans l’opération de la fusion, en 2015, du groupe minier La Mancha, du magnat Naguib Sawiris, et de la société canadienne Endeavour, qui sont devenus Endeavour Mining. Avant cette association, la société d'Etat ivoirien était majoritaire. Aujourd’hui, c’est Endeavour Mining qui détient la majorité grâce au tour de passe-passe auquel ont participé Didier Drogba et Idriss Diallo, ce qui n’est pas sans préjudice pour la Côte d’Ivoire.