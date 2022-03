Abobo : Un parent bat une institutrice enceinte et défie la justice

Dame N'tapké, institutrice en fonction dans la DRENA d'Abidjan, notamment à l'IEP Abobo Avocatier, à l'école EPP Gendarmerie 4, a été battue par un parent d'élève. L'enseignante, enceinte de six mois, a en charge la classe de CM2. Selon nos sources, les faits ont eu lieu le jeudi 17 mars 2022.

Abobo : Un parent d'élève tabasse une institutrice enceinte de 6 mois

Les faits se sont déroulés le jeudi 17 mars 2022 à Abobo, précisément à l'EPP Gendarmerie 4. Dame N'tapké, une institutrice qui attend un bébé, a été copieusement battue par un parent d'élève. L'enseignante, lasse de se voir dérober les craies qu'elles achètent elle-même pour donner les cours, décide de trouver une solution. Elle se résout donc à demander aux élèves de venir en classe avec de la craie. La méthode a bien marché, car en un temps record, la boite de craie est pleine.

Dame N'tapké se rend au bureau de la directrice pour échanger avec sa supérieure hiérarchique. Soudain, un parent d'élève furieux fait irruption dans la salle avec un air menaçant. Il s'en prend verbalement à l'institutrice et lui reproche d'avoir fait sortir ses enfants de la classe à cause de bâtons de craie. Les deux dames lui demandent de se calmer afin qu'ils puissent discuter.

Le parent d'élève ne l'entend pas de cette oreille. Il devient plus menaçant et lance des injures. La directrice demande à l'intrus de sortir de son bureau. Celui-ci refuse. L'institutrice répond aux injures visant ses parties intimes. Le parent d'élève se jette sur l'enseignante enceinte et la roue de coups. La pauvre dame s'écroule sur son ventre, comme le rapportent nos sources. Elle perd connaissance. L'enseignante doit son salut à ses collègues qui accourent et la réaniment. Elle est évacuée au grand centre médical d' Abobo Akeikoi.

Le bourreau de la formatrice échappe à la furie des autres instituteurs grâce à l'inspecteur qui effectuait une visite de travail à l'école Gendarmerie 4 d' Abobo. Fort heureusement, les examens médicaux révèlent que la vie du foetus n'est pas menacée. Dans la foulée, la victime porte plainte contre le parent d'élève à la brigade de gendarmerie d' Abobo.

Contre toute attente, il refuse de répondre à la convocation sous prétexte qu'il est le chef de protocole d'un membre du gouvernement. Malgré une seconde convocation du COGES, l'indigne parent ne répond pas. Il va plus loin en laissant entendre qu'il a des missions importantes à effectuer pour son patron.