Agboville - Yao Traoré Thérèse: "J’appelle les consommateurs à la vigilance"

La directrice régionale du Commerce et de l’Industrie d'Agboville, Yao Traoré Thérèse, s'est prononcée sur la hausse des prix des produits de grande consommation et autres produits, constatée en Côte d'Ivoire.

Yao Traoré Thérèse: "Je vous invite à dénoncer tout commerçant qui ne respecterait pas les prix"

« La crise sanitaire de la covid-19, la crise énergétique de 2021, l'augmentation du transport maritime qui est passé du simple au septuple, le prix du baril de pétrole brut qui a doublé en six mois et aussi l'augmentation du coût de l'assurance, la faible pluviométrie qui entraine des perturbations du calendrier agricole avec pour conséquence une insuffisance des produits vivriers locaux, et enfin les crises sécuritaires au sahel ».

Ainsi, se déclinent, selon la directrice régionale du Commerce et de l’Industrie, Yao Traoré Thérèse, les causes de la hausse des prix des produits de grande consommation et autres produits en Côte d’Ivoire. C’était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme (JIDF), qui s’est tenue le samedi 19 mars dernier, à Agboville.

Les prix des biens et services échangés en Côte d'Ivoire sont déterminés par le jeu de la concurrence, libéralisme économique oblige.

« Le gouvernement règlemente les prix d'un certain nombre de produits dits de première nécessité ou de grande consommation. Car, cela revêt un intérêt social et un rôle de régulation de la santé de l'économie ivoirienne…Le gouvernement fixe lui-même les prix des biens comme l'eau et l'électricité, en fonction du coût des dépenses de production de l'eau potable ou de l'électricité même dans une situation de totale monopole des compagnies de distributions de ces deux denrées. En plus de ces deux produits, nous avons les livres scolaires, les produits pharmaceutiques, le carburant et le gaz de cuisine dont les prix sont règlementés », a rappelé la première responsable du Commerce dans l’Agnéby-Tiassa.

La subvention partielle des prix des produits pétroliers, tel que le gasoil ; le plafonnement sur trois mois des prix des produits de grande consommation à savoir le riz, l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, la tomate concentrée, la viande de bœuf et les pâtes alimentaires ; l'interdiction sauf autorisation du ministre du Commerce et de l'Industrie de l'exportation des produits vivriers de grande consommation notamment, la banane plantain, l'igname, le riz local, le manioc et ses dérivés ; un appui financier aux acteurs du vivrier ; le lancement exceptionnel par le ministre du Commerce de la campagne de vérification des instruments de mesure ; le renforcement de la surveillance du respect de l'affichage et des prix des produits réglementés ; l'élargissement de la liste des produits dont les prix sont plafonnés notamment la farine et le pain, sont les importantes mesures adoptées par le gouvernement en son Conseil des ministres du 09 mars 2022, pour pallier la situation.

« L'occasion est aussi bien indiquée pour moi d'interpeller les commerçants au respect scrupuleux des prix de produits plafonnés par le gouvernement. J’appelle également tous les consommateurs à la vigilance et vous invite à dénoncer auprès de mes services tout commerçant qui ne respecterait pas ces prix », a recommandé Yao Traoré Thérèse.

Tizié TO Bi

Correspondant régional