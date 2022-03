Emmanuel Macron veut soutenir l’Ukraine "sans faire la guerre"

Dans la guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie de Vladimir, Emmanuel Macron a décidé de soutenir le président Volodymyr Zelensky. Le chef d’État français est déterminé à demeurer aux côtés du peuple ukrainien "sans faire la guerre".

Emmanuel Macron : "L’OTAN a fait un choix, celui de soutenir l'Ukraine

Cela fait plus d’un mois que Vladimir Poutine a lancé l’assaut contre l’Ukraine. Les troupes russes sont en campagne militaire au pays de Volodymyr Zelensky depuis le jeudi 24 février 2022. Au déclenchement de la guerre, l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique nord) à fermement pris position contre les Russes.

"L’OTAN a fait un choix, celui de soutenir l'Ukraine pour arrêter la guerre, sans faire la guerre. Avec nos Alliés, nous allons continuer à fournir des armements, dans un cadre d'efficacité complète, avec une ligne rouge : ne pas être co-belligérants", a déclaré Emmanuel Macron sur son compte Twitter.

Emmanuel Macron a échangé récemment avec Vladimir Poutine au sujet d’un probable cessez-le-feu en Ukraine. Le président français et son homologue russe se sont parlé pour la huitième fois le mardi 22 mars 2022. Selon l’Élysée, pour l’heure, il n’y a pas d’accord. Toutefois, précise la présidence française, Emmanuel Macron demeure convaincu de la nécessité de poursuivre ses efforts.

Il n’y a pas d’autre issue qu’un cessez-le-feu et des négociations de bonne foi de la Russie avec l’Ukraine. Le président de la République se tient aux côtés de l’Ukraine, assure l’Élysée. Pour sa part, la Russie a précisé que cet échange entre Macron et Poutine s’est tenu à l’initiative de la France. Les discussions ont tourné autour des négociations en cours entre les représentants russes et ukrainiens.

Selon Reuters, en un mois, la guerre en Ukraine a déjà causé la mort d’au moins vingt mille personnes et le déplacement d’environ dix millions d’individus. Plus de mille blessés sont à signaler.