RHDP: Bamba Alex dissèque le nouveau Directoire, ce qu’il dit de Kafana

Bamba Alex Souleymane vient de se prononcer sur la mission du nouveau directoire du RHDP (parti au pouvoir) issu de la restructuration du parti, qui a eu lieu fin février 2022 sous la supervision de son président Alassane Ouattara. Selon le journaliste et Expert-consultant en stratégies, ‘’pour que ce RHDP atteigne ses objectifs, il devra mettre en avant la cohésion, la fraternité, l’engagement sans faille et le partage sur le plan vertical et horizontal’’. Décryptage!

Bamba Alex Souleymane: « Le directoire du RHDP doit être rassembleur et donner l’image d’une Côte d’Ivoire réconciliée »

Il a pris ses responsabilités pour que tout continue. Des réglages s’imposaient. Revenir aux fondamentaux. Aux valeurs originelles et imputrescibles. Et réveiller de leur sommeil et de leur cécité les amnésiques. Car sur le cliché, peu étaient présents au départ de la conquête semée de cactus et d’embûches. Puis la famille s’est agrandie au fil des batailles et… la Case aussi. Des ouvriers de la première heure à ceux qui ont pris le train en marche, il n’y avait point de différence. Le temps a passé, enchaînant les victoires. Son équation personnelle et le soutien populaire ont fait la différence. Devoir de reconnaissance, de justice et d’équité, il fait donc revenir à la Case commune de la lutte, du partage et de la fraternité.

Le défi du renouveau

Les missions confiées au Directoire du RHDP et à sa quarantaine de membres, auxquels s’ajoutent les 5 membres constituant le Secrétariat exécutif (à savoir le Secrétaire exécutif Adama Bictogo et ses 4 adjoints dont Claude Sahi, chargé de la communication et de la propagande), ainsi que les 22 Secrétaires nationaux ayant été mis en mission le 14 mars 2022, sont, mutatis mutandis, de donner un nouveau souffle au premier parti de Côte d’Ivoire en termes de puissance (puisqu’il est au pouvoir) et de représentativité car il est présent sur l’ensemble du territoire et donc rassemble en son sein tous les Ivoiriens de toutes ethnies et de toutes confessions religieuses. C’est ce RHDP de 2022 et des années à venir qui est appelé à relever les nouveaux défis qui se posent à la Côte d’Ivoire. De nouveaux challenges dans un contexte où l’opposition voudrait afficher ses nouvelles ambitions face la conquête du graal que représente l’impérium. Et pour que ce RHDP atteigne ses objectifs, il devra mettre en avant la cohésion, la fraternité, l’engagement sans faille et le partage sur le plan vertical et horizontal. C’est en somme la vision ainsi synthétisée du « Vivre-ensemble » d’où découlent les ADO-Solutions que prône le Président Alassane Ouattara.

Kafana, l’homme de synthèse

Sur ses épaules de militant qui a tout connu, dès l’amorce de la grande épopée héroïque du RDR et de son mentor, le Dr Alassane Ouattara, qui a abouti à l’heureuse naissance du RHDP, repose désormais la lourde tâche de présider le Directoire aux fins de conseiller le président du parti sur les grands choix stratégiques et autres. Apparemment effacé, voire austère, il n’en est pas moins dynamique, efficace et à l’écoute de la vie du parti. C’est le prototype du militant convaincu et inébranlable qui s’accommode de tout. Il devra ainsi permettre une plus large ouverture du parti et gagner plus de monde et de sympathisants. Le directoire, selon la vision du Président Ouattara, doit être plus que jamais rassembleur et donner l’image incontestable d’une Côte d’Ivoire réconciliée. Même traversé par des courants divers en différents endroits ou périodes, les eaux du fleuve coulent toujours dans la même direction, dit une sagesse africaine.