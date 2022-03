France 2-1 Côte d’Ivoire: Une autre douloureuse défaite des Eléphants

La France qui affrontait la Côte d'Ivoire, éliminée dans la course à la Coupe du Monde 2022, en match amical, vendredi 25 mars à Marseille, a arraché la victoire sur le fil face aux Éléphants après le temps réglementaire.

France vs Côte d'Ivoire : les Eléphants secouent les Bleus mais s’engouffrent

L'équipe de France ne s'attendait sans doute pas à un match d'une telle intensité pour une rencontre amicale. Mais les Bleus s'imposent finalement grâce à des réalisations de Giroud et Tchouaméni qui est venu délivrer le Vélodrome dans les dernières secondes du match.

Entre-temps, la Côte d'Ivoire avait ouvert le score par Nicolas Pépé et n’avait pas arrêté de donner du répondant. Les Ivoiriens, bien que non qualifiés pour la Coupe du monde, sont arrivés au Vélodrome avec de grosses intentions et ont dominé globalement la première mi-temps.

Domination symbolisée par l'ouverture du score par Nicolas Pépé qui s'est joué de Lucas Hernandez pour ajuster Lloris d'une frappe puissante (19e).

Les Bleus reviennent tout de suite dans le match! Très remuant sur son côté gauche, T.Hernandez délivre un caviar sur la tête de Giroud qui marque à bout portant son 47e but en équipe de France.

Le coup de tête de Tchouaméni qui offre la victoire aux Bleus

Lancé, le milieu monégasque domine son ballon de la tête au point de penalty pour reprendre victorieusement un corner de Guendouzi. Son premier but en Bleu!

Au terme d'une rencontre très équilibrée, les hommes de Deschamps ont fait la différence dans les arrêts de jeu et poursuivent leur série de victoires (6). Prochain rendez-vous mardi à Lens, face à l'Afrique du Sud.

Les Ivoiriens qui affrontent également le mardi l’Angleterre, restent sur une Coupe d'Afrique des nations décevante, où ils ont été éliminés dès les huitièmes de finales par l'Egypte (0-0, 4-5 aux t.a.b) en janvier, malgré un effectif comprenant Éric Bailly, Sébastien Haller, Wilfried Zaha ou encore Nicolas Pépé.