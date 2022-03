Mondial 2022 : L' Algérie surprend le Cameroun de Song à domicile 1-0

L' Algérie s’impose au Cameroun et se rapproche du Qatar grâce à un but d'Islam Slimani (40e) dans le cadre des barrages aller pour la qualification à la Coupe du monde 2022.

Qualification mondial 2022: “L' Algérie n'est pas venue pour jouer !”, dixit Song

Le Cameroun et l'Algérie jouaient leur match aller des barrages du Mondial 2022, vendredi 25 mars. Le sélectionneur du Cameroun, était visiblement agacé du manque d'ambition de l'Algérie qui a réussi à ramener un succès capital (1-0).

Homme du match : Islam Slimani

En marquant le seul but du match de la tête, l'ancien lyonnais a permis aux siens de faire un premier pas vers la qualification à la Coupe du monde. Si l'Algérie a surtout défendu, elle s'est montrée offensivement par coups d'éclat, essentiellement en première période.

Pour cela, Slimani a été le plus remuant, obligeant notamment Onana à une grosse parade en début de rencontre. Très énergique et volontaire, il a été averti pour contestation avant d'être remplacé par Belfodil pour le dernier quart d'heure.

« L'Algérie n'est pas venue pour jouer ! Nos joueurs étaient là pour jouer, notre but c'était de jouer. Le football si vous mettez 7 personnes derrière, c'est compliqué. Combien a t-il eu d'occasion ?», a lâché un Song, qui a néanmoins reconnu le gros match défensif des Fennecs.

« On a joué contre une grande nation. L'Algerie a joué très défensivement et on ne s'attendait pas à ça (…) Ce n'est pas en 3 jours ou en 4 jours que je peux changer les choses (…) J'ai fait avec ce que j'avais, il fallait que je joue avec quel système selon vous ? ».

Dans l’autre rencontre de la soirée, la Tunisie s’est également imposée à l’extérieur. Grâce à un but contre son camp de Moussa Sissako (36′) – expulsé quelques minutes plus tard – la Tunisie a battu le Mali 1 à 0. Là encore, le match retour sera à suivre mardi soir (21h30).