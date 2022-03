26 mars 2021 - 26 mars 2022: Déjà 1 an que dure l'imprimatur Achi Patrick !

Il y a un an, plus précisément le vendredi 26 mars 2021, le Président de la République, Alassane Ouattara, procédait à la nomination de Jérôme Patrick Achi, au poste de Premier Ministre, Chef du gouvernement. Douze mois pas suffisants pour imprimer sa marque à la Côte d'Ivoire, mais qui auront permis de découvrir une autre facette du "Blanc de la Mé".

Patrick Achi en apprentissage de la gestion du pouvoir d’Etat aux côtés du Président Ouattara

Il n'est certes pas à son premier poste au sein du gouvernement, mais c'est la première fois qu'il dirige, avec pleins pouvoirs, une équipe gouvernementale. Nommé le vendredi 26 mars 2021, au poste de Premier Ministre, Chef du gouvernement, Patrick Achi déclarait, au lendemain de la formation de son gouvernement, que ses priorités étaient, entre autres, le renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, l’augmentation de la création de richesses et d’emplois, l’accélération du développement du capital humain et la recherche constante de la réduction de la pauvreté.

« Cette équipe sera un gouvernement de mission et de combat, un gouvernement de résultats. Ce gouvernement servira la noblesse et la justesse de notre ambition pour tous les Ivoiriens », avait-il annoncé. Un an après, quel bilan peut-on faire ? Nous avons sélectionné juste quelques actions fortes pour vous.

Le succès du dialogue politique version Achi

Après une phase 1 réussie, la phase 2 du Programme Social du Gouvernement (PSGouv 2) dont le montant est de près de 3 200 milliards de FCFA sur trois ans, soit près de 3 fois plus que pour la première édition, a été lancée et devra permettre d’accélérer le rythme de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, à apporter des solutions durables à la problématique de la fragilité dans les zones frontalières au Nord et à améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus défavorisées.

Il faut ajouter à cela, les réformes structurelles dont la finalité est de moderniser la Côte d’Ivoire sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara. La démocratie ivoirienne s’est également renforcée et avance « grâce aux initiatives prises par le Président de la République, Alassane Ouattara, depuis la rencontre avec le Président Bédié jusqu’à celle qui s’est déroulée le 27 juillet dernier avec le Président Gbagbo, dans un climat de solennité et de fraternité».

D'ailleurs, dans le cadre du dialogue politique dont la clôture des discussions, a eu lieu récemment, Patrick Achi qui a compris que le seul repère des acteurs politiques doit être la Côte d’Ivoire, et leur seul guide, l’intérêt général du peuple ivoirien, n’a ménagé aucun effort pour mettre en confiance les participants. Il a mis tout le monde d’accord sur sa volonté d’aller à la décrispation graduelle et durable du climat politique en Côte d’Ivoire.

Homme de consensus et du dialogue fraternel, le Premier ministre n’a négligé aucun détail. "Les débats de cette cinquième phase du dialogue politique se sont déroulés autour de trois grandes thématiques retenues de façon consensuelle", a-t-il révélé. Prouvant si besoin était nécessaire, que "les échanges se sont déroulés avec une grande franchise et une vraie liberté, dans une ambiance mêlant grande courtoisie républicaine et exigence constructive (...) Il n’y aura au final qu’un seul vainqueur : la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens", s'est-il réjoui.

L'audit des sociétés publiques

Autre temps fort de l'an 1 du gouvernement Achi, ce sont bien les audits visant à assainir la gestion des sociétés publiques. Une décision prise par le Président Alassane Ouattara à la suite d'investigations préliminaires sur la gouvernance de certaines structures de l'État.

Ainsi donc, la Nouvelle pharmacie de la société publique (NPSP), l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles (AGEDI), l'Autorité de régulation des télécommunications/TIC (ARTCI) et l'Agence de gestion foncière (AGEF) ont été auditées. Des têtes dont celle de Lanciné Diaby, ex Directeur général du FER (Fonds d'entretien routier), sont même tombées.

Des directeurs généraux d'entreprises publiques ont été frappés par une mesure de suspension conservatoire. Alassane Ouattara continue de montrer sa détermination à suivre l'audit des sociétés publiques. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 26 janvier 2022, le chef de l'Etat a fait une recommandation au Premier ministre Patrick Achi.

"Lors du Conseil des ministres, j’ai demandé au PM @ACHIPatrick4 de mettre en œuvre les recommandations des audits réalisés et au Gvt de promouvoir la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, pour le bien-être de nos populations", a écrit le président ivoirien sur son compte Twitter. La mission de Patrick Achi est donc claire. Le Chef du gouvernement travaille dans la vision du président de la République.

Pour ce faire, il entend accélérer la digitalisation de l'administration, pour faciliter et rendre plus efficients les services aux citoyens et accroître les revenus de l’État. "Nous veillerons à ce que la célérité, la rigueur et la discipline dans la gestion guident la mise en œuvre des programmes de travail au niveau de chaque département ministériel", promet l'ex-secrétaire général de la présidence de la République.