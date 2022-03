Région de l’Agnéby-Tiassa: Loviguié 2 fait bloc derrière Pierre Dimba

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Koffi Aka Charles, a procédé le samedi 26 mars 2022, à l’investiture officielle du "Fan club Dimba " à l’espace publique de la sous-préfecture de Loviguié 2.

Politique : Un "Fan club Dimba " voit le jour à Loviguié 2 pour soutenir ses actions de développement

Infrastructures scolaires, centres de santé, projets d’automation pour les femmes et les jeunes, électrification, adduction en eau potable, reprofilage de routes, construction de châteaux d’eau et de brigades de gendarmerie dans l’Agnéby-Tiassa, sont autant d’actions qui ont conduit à la naissance de ce fan club.

« Loviguié 2 ne pouvait pas rester en marge de tout ce qui se passe. C’est pourquoi, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour accompagner le développement intégré. Et, la rencontre de ce jour répond au souci de mieux informer nos parents à suivre le président du Conseil régional dans ses actions. Et donc, nous souhaitons leur adhésion totale », a situé Attro Kouaho Charles, le président du comité d’organisation.

Même son de cloche chez le président nouvellement investi, Théodore Menet Maho, qui est revenu sur les actions du ministre Dimba N’Gou Pierre, depuis son accession à la tête du Conseil régional.

« Nous tenons à remercier du fond du cœur notre frère qui a accepté que le fan club porte son nom et qui a bien voulu accompagner la population dans cette aventure de développement locale dans la région de l’Agnéby-Tiassa. En effet, il faut que chacun de nous prenne conscience que le développement est la priorité de tous. Chacun de nous à un potentiel à valoriser et à le mettre au profit du plus grand nombre. C’est pourquoi, j’appelle tout un chacun à épouser les activités du Fan club Dimba», a-t-il plaidé.

« Cette cérémonie est un engagement réel auprès de notre fils, frère, ami et surtout grand leader de notre région, le ministre Dimba. C’est avec joie que je reçois la lourde tâche de porter le message d‘harmonie, d’union fraternelle, d’abnégation au travail et de l’excellence, prôné par le ministre », s’est engagé Menet Théodore.

Le parrain de la cérémonie, Dr Koffi Aka Charles, s’est félicité de l’initiative. « Je voudrais dire que ça ne sera pas facile et qu’il faut vous armer de beaucoup de courage. Je veux vous encourager monsieur le président et ceux qui t’accompagnent, que vous avez fait le bon choix et vous promettre être toujours à vos côtés. Allez partout pour ratisser le maximum de personnes à votre cause », a-t-il déclaré.

Poursuivant, l’émissaire du ministre de la Santé, a exhorté les populations à tourner le dos aux oiseaux de mauvais augure. « Arrêtons de nous laisser manipuler. Nous allons plutôt dans le sens du développement, de la paix et du vivre ensemble », a conclu le parrain. Créé en 2018, le Fan club Dimba de Loviguié 2 est fort d’environ 300 membres issus de toutes les couches sociales.

Tizié TO Bi

Correspondant régional