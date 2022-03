Will Smith présente ses excuses après sa gifle sur Chris Rock

Le célèbre acteur américain Will Smith a présenté ses excuses à l'humoriste Chris Rock, au lendemain de la gifle qu'il lui a infligée lors de la soirée des Oscars.

Will Smith : "Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris"

Will Smith a présenté des excuses publiques à l'humoriste Chris Rock, qu'il avait giflé, en pleine scène de la soirée des Oscars, qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

En effet, l'acteur n'avait pas du tout apprécié une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de sa femme, Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie – une maladie provoquant d'importantes chutes de cheveux.

Il avait dû quitter sa place dans le public pour aller flanquer une violente gifle à Chris Rock sous l'œil médusé du parterre de célébrités. Face à la réaction de l'humoriste, Wil avait hurlé "Laisse le nom de ma femme hors de ta p... de bouche !".

Cette scène a véritablement fait le tour du monde, et a complètement masqué le fait que Will Smith a reçu, ce jour là, le premier Oscar de toute sa carrière. Conscient de sa bourde, Will Smith, à travers un post sur sa page Facebook, a présenté ses excuses publiques.

'' Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle", a-t-il expliqué.

De son côté Chris Rock a également présenté ses excuses pour cette mauvaise plaisanterie. "En tant que comédien, il peut être difficile de comprendre quelles lignes doivent être franchies et lesquelles ne le sont pas. Hier soir, j'ai franchi une ligne que je n'aurais pas dû et j'ai payé le prix énorme de ma réputation d'humoriste de renom. La comédie ne consiste jamais à se moquer ou à minimiser les personnes confrontées à des épreuves majeures dans leur vie. La comédie consiste à utiliser des circonstances réelles pour créer des rires et apporter de la lumière dans un monde autrement sombre. Cela dit, je m'excuse sincèrement auprès de mes amis Jada Pinkett-Smith, Will Smith et du reste de la famille Smith pour le manque de respect et le mépris dont j'ai fait preuve et qui ont malheureusement été diffusés au monde entier. J'espère qu'avec le temps, le pardon pourra venir de cette situation et que nous pourrons tous être meilleurs, plus prévenants à la fin."