Installé en France, Petit Denis chante pour Blé Goudé

Petit Denis a posé ses valises en France depuis un moment. Le chanteur de zouglou a mis sa voix au service de Charles Blé Goudé. L’artiste vient de faire sortir une chanson dans laquelle il invite les autorités ivoiriennes à remettre le passeport du président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) afin de lui permettre de rentrer en Côte d’Ivoire.

Passseport de Blé Goudé : Petit Denis donne de la voix

Dans une chanson baptisée "Justice pour Charles Blé Goudé", Petit Denis, en collaboration avec Abou Galliet, s’adresse clairement au gouvernement d’Alassane Ouattara. De son vrai nom Koulaté Koulaté Denis, le zouglouman s’insurge contre la non-délivrance du passeport de l’ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

Les deux chanteurs estiment qu’après avoir été définitivement acquitté par la CPI (Cour pénale internationale), le fondateur du COJEP, tout comme son mentor et ancien codétenu Laurent Gbagbo, doit rentrer en Côte d'Ivoire. Pour Petit Denis, cela apparait comme une grosse injustice qu’il faut réparer.

El Capo a toujours été proche de Blé Goudé. D’ailleurs, le politicien s’est toujours montré généreux envers le chanteur. Sous le régime Gbagbo, il n’a pas hésité à lui apporter son aide quand Le Capitaine traversait des moments difficiles.

En septembre 2021, Petit Denis a rendu une visite à Blé Goudé à La Haye. "On parle de réconciliation, c’est vrai, mais il y a un de mes collègues qui a chanté que la réconciliation sans tous ses enfants n’est pas une réconciliation. (…) Le plus important, c’est que mon vieux père rentre au pays. (…) je suis toujours de son côté que vous le voulez ou pas. Quand il va rentrer au pays, c’est pour votre propre cause qu’il va plaider", avait expliqué l’auteur de la chanson "Tournoi" sans faux-fuyant.