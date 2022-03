Côte d’Ivoire - UE: Cinq conventions de 38 milliards de FCFA signées

La Côte d’Ivoire et l’Union européenne (UE) renforcent leur coopération bilatérale en signant cinq conventions au titre du plan d’actions pluriannuel 2021-2027.

L’UE salue ses “relations fortes avec la Côte d’Ivoire et les pays africains"

Le Premier ministre ivoirien, Achi Patrick, et la Commissaire européenne en charge des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, ont signé mercredi 30 mars 2022 à Abidjan, cinq conventions d’une valeur de 38 milliards de Francs CFA au titre du plan d’actions pluriannuel 2021-2027.

Mme Urpilainen effectue depuis mardi une visite de travail en Côte d’Ivoire, deuxième étape de son déplacement en Afrique de l’Ouest, après le Niger et avant le Ghana.

Les conventions ont été signées par le chef du gouvernement en présence de l’ambassadeur de l’Union Européenne, Jobst von Kirchmann, et du ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly et celui de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Elles s’inscrivent dans le cadre des trois initiatives de la “Team Europe”. Il s’agit du cacao durable, de la transition bas carbone, et de la paix et la stabilité. Ce sont des initiatives prioritaires pour lesquelles les membres de la “Team Europe”, composée de la Commission européenne, des États membres de l’Union européenne et leurs institutions financières ainsi que la Banque européenne d’investissement, joignent leurs moyens politiques et financiers, pour leur mise en œuvre en Côte d’Ivoire, a souligné la Commissaire.

Ces conventions concernent l’appui à la transformation de la production cacaoyère ivoirienne pour une durabilité environnementale, économique et sociale, le renforcement des capacités sécuritaires de la Côte d’Ivoire, l’accompagnement et le renouvellement des engagements climatiques de la Côte d’Ivoire, le renforcement des compétences pour un meilleur accès au marché de l’emploi ivoirien, l’appui à la coopération et au partenariat entre l’UE et la Côte d’Ivoire.

Pour l’ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire, la signature de ces conventions marque le partenariat entre les deux parties au-delà de la coopération. Le Premier ministre s’est quant à lui félicité de l’excellence des relations avec l’UE qui, malgré la guerre qui sévit en Europe, entretient des relations fortes avec les pays africains, notamment la Côte d’Ivoire.