Côte d’Ivoire: Le gouvernement sonne la fin de la validité des CNI 2009

Les CNI de 2009 sous Laurent Gbagbo ont expiré! Trois millions d’Ivoiriens détenteurs du document administratif ont procédé au renouvellement de leur carte d'identité.

Fin des CNI produites en 2009: 613.000 cartes prêtes, cherchent requérants

L’information a été donnée mercredi 30 mars 2022 par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du conseil des ministres tenu à Abidjan.

Autrement dit, après des reports, le gouvernement a maintenu la date d’expiration des anciennes CNI produites en 2009, au 31 mars 2022.

Selon le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, à la date du 28 mars, plus de 4,6 millions d’Ivoiriens ont été enrôlés pour l’obtention de la nouvelle CNI, notamment plus de trois millions de renouvellement et plus de 1,6 million de nouvelles demandes pour une cible de 10,5 millions de personnes.

Il a ajouté que plus de 3,2 millions de nouvelles CNI ont été produites, plus de deux millions retirées et plus de 613.000 cartes restent à retirer par les requérants.

La carte établie en 2009 a une période de validité normale de dix ans. Elle devait expirer en 2019. Mais pour des raisons techniques, le gouvernement a décidé de proroger sa validité.

Une première prorogation avait été décidée du 30 juin 2020 au 30 juin 2021, soit pour une période de 12 mois. Ensuite, en Conseil des ministres, le 26 mai 2021, un nouveau délai a été donné aux retardataires jusqu’en fin 2021, les autorités ivoiriennes repoussent ce délai de validité au 31 mars 2022.