Côte d'Ivoire : Voici comment vérifier la disponibilité de sa CNI

En Côte d'Ivoire, l'Office national de l'état civil et de l'identification (ONECI) a décidé de prendre en charge les personnes enrôlées entre 2009 et 2019 en leur permettant de vérifier la disponibilité de leur carte nationale d'identité en ligne.

Côte d'Ivoire : L'ONECI ouvre des guichets spéciaux à l'intérieur du pays

L'Office national de l'état civil et de l'identification a mis en place des guichets spéciaux dont l'objectif est de prendre en charge les personnes enrôlées entre 2009 et 2019 sous l'ancien système. Il faut noter que cela concerne les usagers qui n'ont toujours pas reçu leurs titres d'identité. "Les pétitionnaires s’étant fait enrôler entre 2009 et 2019, et qui n’ont jusqu’à ce jour pas encore obtenu leurs titres d’identité, ou ne les ont pas retirés, peuvent s’y rendre", informe l'ONECI.

En plus d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, d'autres villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire ont vu l'ouverture de guichets spéciaux. Ce sont Korhogo, Man, Daloa, Bouaké et Yamoussoukro. Depuis ce lundi 5 juillet 2021, le directeur général de l'ONECI, Sitionni Gnénin Kafana, séjourne à l'intérieur de la Côte d'Ivoire où il effectue une tournée de visites de ces guichets spéciaux. Le premier guichet spécial est ouvert à Abidjan depuis novembre 2020. Il se trouve au centre de l’ONECI en face de la cathédrale au Plateau.

L'Office national de l'état civil et de l'identification n'a pas manqué de donner la procédure pour accéder aux guichets spéciaux. Voici les différentes étapes à suivre pour vérifier la disponibilité de sa CNI :

1. Tout d'abord, rendez-vous sur le site de l'ONECI en cliquant sur le lien https://www.oneci.ci/carte-identite/suivi-de-statut.

2. Ensuite, cochez la case CNI (ancien format), insérez votre numéro de récépissé, puis cochez la case "I'm not a robot" et cliquez sur "Vérifiez la disponibilité de la CNI".

3. Une fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous serez renseigné sur la conduite à tenir.