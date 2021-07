Armée ivoirienne: Les dépôts des dossiers de candidature se poursuivent

Les candidats au recrutement militaire lancé par l'armée ivoirienne (FACI), ont désormais jusqu'au 12 juillet prochain pour le dépôt de leurs dossiers de candidature.

Recrutement dans l'armée ivoirienne: La date limite du dépôt des dossiers, prorogée

Initialement prévue pour prendre fin ce vendredi 9 juillet, la date butoir des dossiers de candidature pour le recrutement dans l'armée ivoirienne, a été repoussée au lundi 12 juillet prochain.

" Le Chef d’Etat-major Général des Armées (CEMGA) informe la population que la date limite de dépôt de dossier et la visite médicale d’aptitude préliminaire du recrutement FACI 2021, préalablement prévue le vendredi 09 juillet 2021, est prorogée au lundi 12 juillet 2021", informe un communiqué de l'état-major.

Les candidats audit recrutement, pourront se présenter sur les différents sites prévus sur l’étendue du territoire pour se faire enrôler les samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 juillet 2021 de 06 H 00 à 18 H 00. L'armée rappelle que le processus de recrutement est totalement gratuit en toutes ses étapes et invite par conséquent tous les candidats à s’abstenir de toute tentative de corruption et à dénoncer tous ceux qui tenteraient de leur soutirer de l’argent.

Seuls les candidats présentant les meilleurs profils (aptitude physique, morale, intellectuelle ou professionnelle) seront retenus. Selon le chef d'État-major général des armées, le général Lassina Doumbia, le recrutement vise à étoffer les rangs de l'armée ivoirienne de 3000 nouvelles recrues âgés entre 18 ans et 23 ans et mesurant 1, 65 m minimum. L'étape du dépôt des dossiers a démarré fin juin dernier.