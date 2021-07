Égypte: Décès de Jihane, veuve de feu le président Anouar El Saddate

Jihane el-Sadate, seconde épouse de l'ex-président de la République d' Égypte, assassiné en 1981, est décédé ce vendredi au Caire à l'âge de 87 ans, selon des sources proches de la présidence égyptienne.

Égypte : Jihane el-Sadate, seconde épouse d' Anouar El Sadate, est décédée

La nation Egyptienne est dans la consternation depuis ce vendredi 9 juillet 2021. Jihane el-Sadate, seconde épouse de feu Anouar El Sadate, ancien président de la République égyptienne assassiné en 1981, est décédée à l'âge de 87 ans.

"La présidence de la République pleure avec une immense tristesse Jihane el-Sadate, épouse du feu président Anouar el-Sadate, héros de la guerre et de la paix", a informé la Présidence de la République égyptienne. Le communiqué souligne que l'ancienne Première dame était "un modèle pour les femmes égyptiennes".

La défunte avait été hospitalisée plusieurs semaines durant dans un centre hospitalier du Caire après un séjour aux États-Unis d' Amérique pour des soins. Selon le communiqué, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a décidé de la décorer, à titre posthume, de l'ordre de l'intégrité.

Née au Caire en 1933 d'une mère anglaise et d'un père égyptien, Jihane el-Sadate a été la seconde épouse du président Sadate qu'elle a épousé en 1949. Ce dernier a été assassiné le 6 octobre 1981 à l'âge de 63 ans par des islamistes.

Tour à tour universitaire et diplomate, Jihane el-Sadate a été une importante personnalité publique des 50 dernières années en Égypte. Elle enseignait jusqu'à cette année à l'université du Maryland aux États-Unis. Charismatique, elle s'était investie dans les œuvres caritatives et particulièrement dans la cause des femmes.