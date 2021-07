Togo : Plus de 80 % d'admis à l'examen du CEPD

Au Togo, le taux de réussite à l'examen du Certificat d'études du premier dégré (CEPD) session 2021 est de 81,80 %, a-t-on appris auprès des autorités togolaises. Ce taux est légèrement en baisse par rapport à l'année dernière.

Togo : le taux de réussite au CEPD en baisse par rapport à 2020

Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, technique et de l'Artisanat a proclamé les résultats de l'examen du CEPD (Certificat d'études du premier dégré). On note que le taux de réussite sur le plan national s'élève à 81,80%.

"Ce pourcentage est inférieur de près de 5 points à celui de l’année 2020 (86,44%), mais supérieur à ceux de 2018 (78,05%) et 2019 (78,57%.)", fait remarquer le ministère togolais de l'enseignement primaire.

Pour cette année, les autorités du Togo ont décidé que les résultats du CEPD seront affichés et non proclamés pour éviter les attroupements qui sont interdits à cause de la pandémie de la covid -19.

Par ailleurs, les candidats ont également la possibilité de consulter leur résultat par SMS. Ce sont au total 202 986 candidats répartis à travers 1 241 centre de composition qui ont pris part à l'examen du Certificat d'études du premier dégré. Parmi ces candidats, on compte 98 145 filles soit 45,35 %.

Il faut noter que l'examen du Certificat d'études du premier dégré a débuté le mardi 15 juin 2021. Il s'est tenu sur trois jours en raison du respect des mesures barrières contre la maladie à coronavirus et du quota d'élèves par salle.