Maintenu en Ligue 2, l' Africa Sports se dresse contre Idriss Diallo

Maintenu en Ligue 2, le club Africa Sports d'Abidjan est très remonté contre la Fédération ivoirienne de football ( Fif) et son président Yacine Idriss Diallo. Les raisons.

FIF: L' Africa Sports d'Abidjan en colère contre Idriss Diallo

L' Africa Sports d'Abidjan a été battu, vendredi, par le Stade d'Abidjan à l'occasion de la 21ème et avant dernière journée de Ligue 2. Une victoire qui permet ainsi aux Stadistes d'assurer la première place devant leurs adversaires du jour et aussi de se hisser en Ligue 1 pour la prochaine saison.

Les Aiglons, quant à eux, ayant définitivement perdu la première place de la poule, espéraient s'accrocher au deuxième rang dans l'objectif de disputer les barrages contre les équipes ayant terminé au bas du classement de la Ligue 1.

Mais l' Africa Sports a vu son espoir de se retrouver en ligue 1 ivoirienne, ruiné par un courrier de la Fédération ivoirienne de football, publié dans la soirée de ce même vendredi. En effet, la FIF a décidé de maintenir toutes les équipes de Ligue 1. Les derniers du championnat de première division ne sont pas inquiétés.

En clair, il n’y aura pas de barrages pour la montée en Ligue 1. Et l' Africa Sports n'est pas du tout d'accord avec ce choix de la Fif. Un texte publié sur la page Facebook du club Vert et rouge explique clairement les plaintes de l'Africa Sports.

Le texte publié sur la page Facebook de l'Africa Sports

Dans un communiqué, la FIF sans avoir consulté l’Assemblée Générale aurait opté unilatéralement pour le maintient en ligue 1 des clubs classés derniers dont le plus condamné : CO Korhogo (15 points)

Ce qui signifie que même si l'Africa Sports termine deuxième de sa poule, elle n'a plus de chance de remonter en ligue 1.

L'argument de la FIF est que la CAF a demandé que les championnats s'arrêtent le 30 juin et qu'il est donc impossible à l'état actuel de jouer des barrages entre les deuxièmes de ligue 2 et les derniers de ligue 1 .

Mensonge : Nous venons de contacter la CAF et jamais elle n’a demandé d’arrêter les championnats le 30 Juin. Pour preuve on nous a fait parvenir des matchs de championnats africains prévu en Juillet.

Voici ici en image des matchs du championnat de la Gambie (GFA League) dont les prochaines journées vont se jouer entre le 29 Juin et le 4 Juillet.

La CAF ne se reconnaît pas dans les allégations de la FIF et c’est grave !!

La vérité est que les dirigeants de la FIF veulent récompenser leurs amis. Ce sont des arrangements entre petits copains et c’est contre les règles qui régissent notre football.

Si les dirigeants de la FIF ne veulent pas être taxés de corrompus et de marmailleurs ils doivent organiser ces barrages entre les 2 derniers de la Ligue 1 et les 2 deuxièmes de la Ligue 2. Ces matchs vont se jouer en une seule journée au Champroux et ne pourraient en aucun cas déranger les calendriers CAF puisque ailleurs en Afrique des championnats se poursuivent.

Monsieur Idriss Diallo, êtes-vous venu pour reconstruire le football ivoirien ou pour récompenser vos amis et ceux qui vous ont fait élire ??

Revenez sur cette décision qui n’est pas signée de vous et organisez ces barrages comme ça s’est fait en France entre Saint-Etienne et l’AJ Auxerre.

Toute l’Afrique vous regarde. Merci !!

( Africa Sports Magazine )