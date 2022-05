RIGES 2022: La CAN 2023 vue par le ministre des Sports Claude Danho

CAN 2023 - Le ministre des Sports ivoirien, Paulin Claude Danho, a pris part, mardi à un panel organisé dans le cadre de la 9ème édition des Rencontres Internationales des Grands Evènements Sportifs (RIGES) qui se tient les 17 et 18 mai 2022 au Radisson Blu Hôtel à Abidjan.

Défis et enjeux de l'organisation de la CAN 2023 abordés aux RIGES 2022

Le ministre ivoirien des Sports a relevé, mardi, lors du premier panel de la 9è édition des Rencontres internationales des grands évènements sportifs (RIGES), l’importance que le gouvernement accorde à la mise en place des infrastructures sportives.

M. Danho figurait au nombre des quatre intervenants sur le thème, “Place et rôle du sport dans les politiques de développement économique, social et environnemental en Afrique subsaharienne”.

Dans son exposé, il a énuméré les actions à mener dans le cadre de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’organisera la Côte d’Ivoire en juin 2023. Il a parlé de la construction des infrastructures sportives et d’hébergements, l’amélioration du plateau technique dans chaque ville abritant la compétition, la remise en conformité du stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, la mise aux normes internationales du stade de Yamoussoukro et la fin des travaux de construction des autres stades.

“Il faut rapidement finir de construire les infrastructures sportives. Les fédérations sportives doivent s’approprier la filière, encourager la pratique sportive de proximité en créant les infrastructures de proximité à travers le PRECIS spécial et le projet Agora, former les jeunes à l’usage de toutes ces infrastructures, faire sortir le sport de l’informel”, a expliqué le ministre.

Les autres panélistes étaient Tuo Seydou, représentant le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (PME), Sophie Lorant, directrice des relations internationales Paris 2024, et Jean Pierre Siutat, président de la Fédération française de basketball.

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a ouvert l’édition 2022 des RIGES dont l’organisation a été confiée à la Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un grand évènement organisé annuellement au bénéfice des pays concernés par l’organisation d’évènements sportifs. Pour cela, une vingtaine d’entreprises ont effectué le déplacement d’Abidjan pour nouer des partenariats d’affaires dans le domaine du sport par rapport à la CAN 2023.

Le thème de cette édition est “Grands évènements sportifs en Afrique: levier de développement socio-économique inclusif”. Les assises se dérouleront au Radisson Blu Hôtel, de Port-Bouët avec. Au programme, deux panels, des ateliers, des rencontres B to B, des visites d’infrastructures, etc.