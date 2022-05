Foot: L' Africa Sports limoge son entraîneur Alain Gouamené

Le président de l’Africa Sports d'Abidjan a annoncé, via un communiqué, le licenciement de son entraîneur Alain Gouamené en poste depuis décembre 2021.

Alain Gouamené limogé: Noël TOSI, nouveau sélectionneur de l' Africa Sports d'Abidjan

Alain Gouaméné n'est plus le sélectionneur de l'Africa Sports d'Abidjan. Le club vert et rouge a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le coach ivoirien, ce jeudi 19 mai, après seulement 16 mois de fonction. Classé 2ème du groupe B en Ligue 2, le club a donné l’information dans un communiqué de presse signé de son président Kuyo Téa Narcisse.

'' L'Africa Sports d'Abidjan a décidé de mettre fin, avec effet immédiat, à sa collaboration avec le coach Alain GOUAMÉNÉ et l'ensemble de son staff. L'Africa Sports d'Abidjan remercie Alain Gouamené et chaque membre de son staff pour leur engagement et les efforts déployés ces derniers mois à son service. L'Africa Sports d'Abidjan leur souhaite une bonne continuation et plein succès dans leurs carrières'', mentionne le communiqué.

L'équipe masculine de l'Africa Sports d'Abidjan sera coachée par M. Noël TOSI, de nationalité française dont le staff sera composé de MM. LAGO Bailly Guillaume (coach adjoint) et PÉPÉ Désiré (préparateur physique)”, lit-on dans le communiqué.

Kuyo Tea Narcisse a été élu président de l'Africa Sports d'Abidjan à l'issue de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu le dimanche 28 novembre 2021 à Sofitel Hôtel Ivoire. Il a remporté le vote en obtenant 29 voix contre 6 pour son challenger Jean Michel Daigna.