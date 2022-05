Sécurité : La brigade de gendarmerie de Diawala équipée

La brigade de gendarmerie de Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été équipée en mobiliers, fournitures et imprimés de bureau, de matériels de couchage et campement. La cérémonie de remise de dons a eu lieu le mardi 17 mai 2022, en présence de Soumahoro Anliou, préfet hors grade, le directeur de cabinet adjoint du ministère d’État, ministère de la Défense.

Le ministère de la Défense équipe la brigade de gendarmerie de Diawala

L’information émane de la gendarmerie nationale. En effet, nous apprenons dans un communiqué que le ministère de la Défense a fait don d’un important lot de matériels le mardi 17 mai 2022. Il s’agit de mobiliers de bureau, de fournitures et imprimés de bureau, mais également de matériels de couchage et campement et des moyens roulants de télécommunications et informatiques.

La remise de don a eu lieu sous le regard du préfet hors grade Soumahoro Anliou, qui représentait le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le matériel a été réceptionné par le général de Division Kouassi Kaunan Stanislas, commandant en second au nom du général de corps d’armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale.

Le directeur de cabinet Adjoint, au nom du ministre d’Etat, ministre de la Défense, a exhorté les récipiendaires à faire bon usage du matériel reçu. Il a insisté pour que "les équipements ne valent rien sans les hommes qui les utilisent".

Pour sa part, le commandant supérieur en second a rassuré la hiérarchie en promettant que ses hommes feront bon usage du matériel. Par ailleurs, il a saisi l'occasion pour adresser les sincères remerciements de la gendarmerie nationale au ministre d’Etat, ministre de la Défense.

Selon notre source, "l'ouverture de cette nouvelle brigade de gendarmerie à Diawala vient ainsi renforcer le maillage territorial de la gendarmerie nationale".