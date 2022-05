Agnéby-Tiassa: Comment le PPA-CI de Gbagbo veut déboulonner Pierre Dimba

A peine créé, le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) dirigé par l’ancien président Laurent Gbagbo, connait une montée fulgurante dans la région de l’Agnéby-Tiassa où il entend ravir tous les postes électifs au RHDP (parti au pouvoir) lors des futures échéances électorales. Ce qui constitue une sérieuse menace pour le ministre Pierre Dimba, actuel président du Conseil régional.

Agnéby-Tiassa: Le PPA-CI de Gbagbo fait peser une épée de Damoclès sur la tête de Pierre Dimba

Il y a quelques jours, M'bolo Nando Martin, le Coordonnateur Régional du PPA-CI en charge de la de l'Agneby-Tiassa, était dans la sous-préfecture de Gomon, dans l’Agnéby-Tiassa, avec une forte délégation de cadres pro-Gbagbo, pour une tournée de mobilisation des militants du parti. Une occasion qui a permis à Fleur Aké M’Bo Esther, de saluer la forte mobilisation des femmes qui ont pris le combat du Président Gbagbo à leur compte. La sécretaire nationale technique en charge de la promotion du PPA-CI auprès des nouveaux majeurs, a rendu un hommage émouvant à la mère du regretté Kadjo Junior, tué lors de la désobéissance civile de 2020.

Elle a souligné la bravoure de cette femme qui, malgré sa douleur, demeure dans la lutte. Selon une note du service de communication du PPA-CI, Fleur Aké M’Bo a montré la nécessité de procéder à un recrutement massif au sein des nouveaux majeurs qui constituent un vivier électoral important. La Secrétaire Nationale Technique chargée de la promotion du PPA-CI auprès des nouveaux majeurs, a ensuite relevé l'importance pour les militants, de se faire établir leur carte d'identité pour pouvoir voter et ramener Gbagbo au pouvoir en 2025. Ensuite, elle a attiré l'attention de son auditoire sur le fait que le sort du PPA-CI en 2025 est intimement lié à la mobilisation dont ses électeurs feront montre lors des élections locales à venir qui doivent donner un indice clair et non-équivoque de la fusion entre Laurent Gbagbo et les ivoiriens.

L’ex challenger d’Adama Bictogo aux législatives 2021 à Agboville, a affirmé que voter le RHDP aux prochaines élections reviendrait pour les habitants de Gomon, à trahir la mémoire du jeune Kadjo Junior. Elle a invité la population à procéder à un vote-sanction contre le RHDP et ses cadres. Même son de cloche chez M’Bolo Nando Martin, ancien président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. Le Coordonnateur régional PPA-CI a bouclé la série des allocutions, en rappelant à la population de Gomon, que Laurent Gbagbo est celui qui a enrichi les paysans. Son but, par la création du PPA-CI, est de donner aux ivoiriens la souveraineté.

Il a fustigé l'attitude des cadres RHDP locaux, notamment le ministre de la Santé et actuel président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Pierre Dimba, qui "sacrifient le bien-être de leurs propres parents sur l'autel des promesses mensongères du régime actuel". Il a établi de façon claire l'opposition entre Laurent Gbagbo, qui lutte pour les intérêts de son peuple, et le régime actuel qui n'a pour objectif que de perpétuer la domination sur notre pays. M’Bolo Nando Martin a donc appelé à la mobilisation de la population de Gomon pour faire triompher le PPA-CI lors des élections à venir et particulièrement à l'occasion de la présidentielle de 2025 qui doit consacrer le retour au pouvoir de Laurent Gbagbo pour le bien des ivoiriens.