Agboville: Un concours de Français pour relever le niveau des élèves

La Direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’ Agboville (DRENA), à travers l’Antenne régionale de la Vie scolaire(ARVS) en partenariat avec JD éditions, a organisé le mercredi 18 mars 2022, les phases finales de la première édition du concours de Français.

​Agboville : Les vainqueurs du concours de Français connus

L’objectif est : relever le niveau des élèves en Français à travers le jeu. Ce sont au total, 15 élèves issus de 05 IEPP (Inspection de l’enseignement primaire et préscolaire) du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, qui se sont affrontés, à l’école primaire publique (EPP) Amakébou 1 d’Agboville, dans les épreuves de Dictée, de Lecture et de Poésie. L’IEPP 1 d’ Agboville a raflé la première place en Dictée. En Lecture, c’est IEPP de Grand-Morié qui vient en tête et IEPP 2 d’Agboville s’arroge la première place en Poésie.

« Madame le DRENA vous encourage à persévérer dans cette voie parce que nos enfants n’arrivent pas à lire ni à écrire. Et, ce concours qui est organisé pour améliorer leurs performances dans ces disciplines, est donc le bienvenu. Merci pour cette initiative », s’est réjoui Victor Douagui, secrétaire général 1 à la Direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’ Agboville (DRENA). Pour lui, un concours de Dictée, de Lecture et Poésie, est une nécessité pour les apprenants.

« Madame le DRENA dans son défi de relever le niveau de lecture et d’écriture dans tout l’espace régional, apprécie et appréciera toujours de telles initiatives qui visent à l’amélioration du niveau de nos enfants », a ajouté l’émissaire d’Antoinette Péné N’Goran. Avant de féliciter les responsables des IEPP et les encadreurs pour leur implication dans la réussite du concours de Français 2022.

« Le niveau des élèves est moyen dans l’ensemble. C’est une compétition des écoles, une compétition des IEPP…Nous sommes à un niveau où l’élève de CM2 doit savoir lire, l’élève de CM2 doit savoir faire une dictée et l’élève de CM2 doit savoir s’exprimer y compris faire des gestes », a indiqué Doukpé Franck, président du jury, à l’issue de la compétition. Le département d’ Agboville compte 6 IEPP, notamment : l’IEPP 1, l’IEPP 2 et l’IEPP 3 d’Agboville, l’IEPP de Grand-Morié, l’IEPP de Rubino et l’IEPP d’Azaguié.

Tizié TO Bi

Correspondant régional