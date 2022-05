Qui est Noël TOSI, le nouvel entraîneur de l' Africa Sports d'Abidjan

L'Africa Sports d'Abidjan a un nouveau sélectionneur, Noël TOSI, de nationalité française. Sa désignation a été officialisée ce jeudi par le président du club de Ligue 2, Kuyo Tea Narcisse.

Africa Sports d'Abidjan : Kuyo Tea Narcisse a limogé le coach Alain Gouaméné

Kuyo Tea Narcisse met fin à sa collaboration avec Alain Gouaméné. Le président de l’Africa Sports d'Abidjan a annoncé via un communiqué, ce jeudi 19 mai, le licenciement de l’entraîneur ivoirien en poste depuis décembre 2021.

'' L'Africa Sports d'Abidjan a décidé de mettre fin, avec effet immédiat, à sa collaboration avec le coach Alain Gouamené et l'ensemble de son staff. L'Africa Sports d'Abidjan remercie Alain Gouamené et chaque membre de son staff pour leur engagement et les efforts déployés ces derniers mois à son service. L'Africa Sports d'Abidjan leur souhaite une bonne continuation et pleins succès dans leurs carrières'', mentionne ledit communiqué.

L'équipe masculine de l'Africa Sports d'Abidjan sera coachée par M. Noël TOSI, de nationalité française dont le staff sera composé de MM. LAGO Bailly Guillaume (coach adjoint) et PÉPÉ Désiré (préparateur physique)”, lit-on dans le communiqué.

Noël Tosi est l’ancien entraîneur de Wydad de Casablanca, grand club du football africain (Champion du Maroc (20 fois), Coupe du Trône (9 fois), Ligue des champions de la CAF (2 fois), Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe (1), Supercoupe de la CAF (1 fois), Coupe afro-asiatique (1 fois) et Championnat arabe des clubs (1 fois).

Selon Wikipédia, Noël Tosi, né le 25 mai 1959 à Philippeville, aujourd’hui Skikda (en Algérie) est un footballeur français devenu entraîneur. Il commence sa carrière en France à l’âge de 27 ans. Il traîne dernière lui près de vingt ans de carrière avec 9 titres dont la coupe de la Californie (USA) avec le club de Sacramento.

En 2006, il entame une carrière de consultant télé sur TPS Foot où il commente des matchs de Premier League, parallèlement il est chroniqueur à la radio dans l’After Foot sur RMC. Depuis, il est consultant sur Direct 8. En août 2006, il devient sélectionneur du Congo mais est renvoyé en avril 2007 à la suite du match nul de la sélection face à la Zambie, en match de qualifications pour la CAN 2008.

En 2007, il devient entraîneur de l’AS Cherbourg, en National. La première saison, le club termine 4e du championnat et échoue de peu au pied du podium et de la montée en Ligue 2. La saison suivante, le club perd Ménétrier et Adnane, deux des cadres lors de la saison précédente et le club descend en CFA en 2009 : Noël Tosi quitte le club.