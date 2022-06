Apoutchou National soutient Aline, l’ex de Serey Dié

Apoutchou National avait décidé de ne pas réagir dans l’affaire Serey Dié et Josey. Mais finalement, celui que l’on surnomme Le Guide est sorti de son silence en adressant un message à l’ex-femme du capitaine des Éléphants.

Le message d’ Apoutchou National à Aline

Invité de l’émission Life Week-end de Konnie Touré, diffusée sur Life TV, Serey Dié a fait le grand déballage sur ses relations avec Aline, la mère de ses cinq enfants et la chanteuse ivoirienne Josey, avec qui il a deux enfants.

"C'est le moment de m'ouvrir une bonne fois pour toute. J'aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment (...) Avec Aline, les choses se passent bien. J'ai eu vraiment la chance de connaître une femme merveilleuse qui est pour beaucoup dans ce que je suis aujourd'hui, qui m'a donné de merveilleux enfants, qui m'aime jusqu'aujourd'hui, qui me donne des conseils, me sermonne souvent quand il faut... Cette grande dame est pour beaucoup de choses dans ma vie. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. Les choses vont bien entre elle et moi, on se voit, je vois les enfants quand je veux", s’est confessé le joueur ivoirien.

Au départ, Apoutchou National n’a pas voulu se mêler de cette affaire. Il a indiqué à ses abonnés qu’il était en congé. "Juste informer ma communauté que je suis en congé. À compter de ce soir donc le sujet Serey Dié Geoffroy je laisse aux autres influenceurs. Je reprends le boulot Quand on aura un nouveau gbairai maudia C’est pas dans tous je dois transpirée et pour votre gouverne j’ai plus de Sopalin donc pas de boulot, a dit le fils de Bleu Brigitte.

Ensuite Apoutchou National s’est ravisé en envoyant un message à Aline, l’ancienne femme de Serey Dié. "La seule chose que je peux dire, tu as pris ton courage et tu as fait parler ton Coeur. Que les juges de Facebook te jugent. Maman Aline, femme brave mère exemplaire, sache que nous t’aimons merci d’avoir contribué à l’évolution de notre capitaine. Bonne chance à toi Dieu te bénisse abondamment malgré tout, j’ai une grosse pensée pour toi", s’est lâché Le Guide.