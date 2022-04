Transport et autonomisation de la femme: les propositions de Comafrique et GIZ

Le rôle du transport dans l' autonomisation économique de la femme au centre d'un panel organisé le 31 mars 2022 au Casino de l'Hôtel Ivoire en presence de Nasseneba Touré Diané, Ministre de la Femme, la Famille et de L'Enfant.

Transport: Comafrique explique son projet Hestia Express pour l’ autonomisation de la femme

Dans la dynamique du mois dédié à la femme, un panel portant sur le thème “Autonomisation de la femme: quel rôle le secteur du transport peut-il jouer?” a été organisé jeudi 31 mars 2022 à Abidjan Cocody, pour planter le décor et faire des propositions en vue d’une meilleure appropriation du secteur par la gent féminine.

Organisé par la société concessionnaire d’automobiles ATC Comafrique et la Coopération allemande (GIZ) au Casino Barrière du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, ce panel a été officiellement ouvert par la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré qui en assurait le parrainage, en présence de l’ambassadeur de la Républiqué fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Ingo Herbert.

La ministre a rappelé que cette cérémonie marque le début officiel de la collaboration entre son département et ATC Comafrique suite à la signature d’une convention, le 23 février, relativement au projet Hestia Express, un concept innovant proposant de nouveaux types de services de transport de personnes, sécurisés, exclusivement dédié aux femmes.

C’est pourquoi, elle a salué ces réflexions qui permettront d’intensifier les interventions vers les femmes entrepreneures par une croissance inclusive durable. Tout en évoquant l’impact direct du projet sur la vie des familles et des enfants des conductrices qui seront propriétaires de ces VTC (voiture de transport avec chauffeur), elle a noté que les femmes et les filles ont une part importante à prendre dans le secteur du transport, dominé à 90% par les hommes.

Modéré par la DG du cabinet Kaizene International, Lynda Aphing-Kouassi, le panel a permis à la directrice générale d’ATC Comafrique, Lucie Barry – Tannous, de revenir sur les tenants et les aboutissants du projet Hestia Express, créateur d’emplois de femmes en situation vulnérable. Ce projet vise à donner à toutes celles (25 – 45 ans) qui sont “volontaires, engagées et responsables”, des moyens de s’en sortir par l’octroi d’un véhicule au bout de trois ans.

Quant au directeur du programme Invest for Jobs du GIZ, Marc Levesque, il a évoqué les critères de sélection des bénéficiaires du projet, insistant sur trois choses importantes qu’il induit, à savoir la formation, le respect des clients et l’application des règles simples de courtoisie sur les routes.

Représentant le ministre des Transports Amadou Koné, le DG de l’Office de sécurité routière (OSER), Baffah Koné a de son côté battu en brèche les informations selon lesquelles les femmes sont “invisibles” dans le secteur. Elles sont nombreuses dans la formation (monitrices d’auto-écoles, formatrices d’inspecteurs du permis de conduire), dans le montage d’automobiles et la mécanisation, de plus en plus dans la conduite de véhicules (par exemple à la SOTRA) et en 2017, elles représentaient 30% des propriétaires de taxis.

Transporteur depuis 2007, Mme Cissé Aïssata a, pour sa part, partagé son expérience dans ce secteur. Sa “success story” se justifie par le fait qu’elle offre un produit qui fonctionne sur trois critères, en l’occurrence la sécurité, la ponctualité et le confort.

Le secteur du transport est mis au coeur de la problématique du ministère de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, a renchéri son émissaire, Hafou Touré Samb, qui a énuméré des programmes mis sur pied par ce département en vue d’accompagner et d’encourager les femmes à s’y lancer.

A l’issue des échanges, la ministre Nassénéba Touré a demandé une synergie d’actions entre toutes ces entités, publiques et privées, qui mènent en somme le même combat pour l’autonomisation de la femme.