Transport urbain - Loi sur les VTC: Y a problème! Patrick Achi interpellé

La Côte-d'Ivoire a adopté, le 15 décembre 2021, un décret portant réglementation des transports publics particuliers de personnes (VTC). Ce décret précise les conditions d'accès à ces activités ainsi que les modalités de leur exercice en vue de réorganiser le secteur. Ainsi donc il sera désormais interdit aux véhicules d'une puissance inférieure à 114 chevaux et de moins de 5 ans de faire du VTC. Une décision qui, selon Jean-Yves ESSO ESSIS, ‘’accentuera la fracture sociale déjà si importante dans notre pays’’.

Loi sur les VTC: Jean-Yves ESSO ESSIS écrit au Premier ministre Patrick Achi et dénonce

Monsieur le Premier Ministre,

Les véhicules de moins de 114 chevaux sont-ils plus polluants ou plus dangereux que les autres ? Nous voulons juste comprendre. Cette activité qui commençait sérieusement à sortir certaines familles de la pauvreté et de la précarité est ainsi devenue la cible de ce gouvernement qui décide, contre toute attente, que désormais, pour pouvoir faire du VTC, on doit payer la bagatelle de 20 millions de fcfa avant toutes choses et qu'ensuite, après avoir rempli toutes sortes de conditions aussi saugrenues et aberrantes les unes que les autres, l'on se procure des véhicules de moins de 5 ans dotés d'une puissance supérieure à 114 chevaux.

Monsieur le Premier Ministre,

Pour votre information, voici les véhicules les plus utilisés dans le VTC en Côte d'Ivoire :

Suzuki Alto : 65 chevaux

Suzuki Spresso : 68 chevaux

Suziki Dzire : 84 chevaux

Renault Kwid : 54 chevaux.

Ces petits véhicules très coquets redorent un temps soit peu l'image peu reluisante, voire exécrable, du paysage automobile de notre pays, inondé par des gbakas d'une autre planète et par des centaines de milliers de woro-woro brinquebalants. Ces VTC, qui sont fièrement utilisés par la population depuis un bon moment maintenant et qui coûtent entre 6 et 10 millions ont moins de 5 ans mais sont d'office éliminés par votre décret injuste du fait de leur puissance inférieure à ces fameux 114 mystérieux chevaux. Les véhicules de 114 chevaux coûtent entre 13 et 15 millions.

Monsieur le Premier Ministre,

Lorsqu'on découvre la Loi Grandguillaume sur les VTC en France, créée par le député français Laurent Grandguillaume en tenant compte des réalités économiques, sociales et culturelles de son pays, on se rend compte, dès les premières lignes, que ce décret est tout simplement un grotesque copier-coller de cette loi. Permettez-nous, à travers ce billet publique de vous faire un bref comparatif VTC France/ VTC Côte d'Ivoire concernant, par exemple, quelques conditions exigées pour le véhicule VTC :

1. VTC France : Le VTC doit offrir un confort et des aménagements intérieurs de standing.

1. VTC Côte d'Ivoire : Le VTC doit offrir un confort et des aménagements intérieurs de standing.

2. VTC France : Le VTC doit détenir une puissance motrice de plus de 84 kW, soit plus de 115 chevaux.

2. VTC Côte d'Ivoire : Le VTC doit détenir une puissance motrice de plus de 84 kW, soit plus de 115 chevaux.

3. VTC France : Cette condition ne s’applique pas aux véhicules hybrides et électriques.

3. VTC Côte d'Ivoire : Cette condition ne s’applique pas aux véhicules hybrides et électriques (un copier-collé tellement aveugle qu'on en oublie même que nous n'avons pas ce type de véhicule chez nous).

4. VTC France : Le VTC doit comprendre entre 4 et 9 places.

4. VTC Côte d’Ivoire : Le VTC doit comprendre entre 4 et 9 places.

5. VTC France : Le VTC doit avoir au moins 4 portes.

5. VTC Côte d’Ivoire : Le VTC doit avoir au moins 4 portes. Etc etc...

Monsieur le Premier Ministre, Voyez vous-même...

Et quand on voit que les taxis compteurs et autres woro-woro qui ont souvent 20 ans d'âge et plus, peuvent rouler sans soucis et que cela n'est pas possible pour les VTC, l'on est en droit de se poser des questions sur le réel intérêt de votre gouvernement à avoir proposé ce décret au Chef de l'Etat qui s'est empressé de le signer en décembre dernier. Par ailleurs, les chauffeurs de taxi peuvent conduire avec un simple permis de conduire tandis que les chauffeurs de VTC, en plus du permis de conduire, doivent produire un certificat d'aptitude à la conduite routière (CACR). Ils doivent faire une formation de recyclage tous les deux ans pour renouveler ou retirer leur CACR. Les prix vont certainement augmenter au niveau des VTC au détriment d'une population qui est déjà la grande victime de plein fouet de la vie chère.

Monsieur le Premier Ministre,

Nous vous prions de bien vouloir re-évaluer la nécessité, la justesse et l'opportunité d'un tel décret qui, sans nul doute, s'il se transforme en loi, va bien évidemment, accentuer la fracture sociale déjà si importante dans notre pays. Dans l'espoir que cette Lettre Ouverte ne restera pas lettre morte, Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de nos salutations respectueuses.

Jean-Yves ESSO ESSIS

Citoyen ivoirie