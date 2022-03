Côte d’Ivoire : Le CRESMAO va inaugurer son siège à Abidjan

Le 31 mars 2022, le Centre Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO) va inaugurer son nouveau siège situé à Angré, dans la commune de Cocody, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Le CRESMAO inaugurera son nouveau siège en Côte d’Ivoire.

C’est sur décision de la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) du 31 juillet 2018 que le CRESMAO fut créé. Cet outil s’est rapidement révélé essentiel dans la mise en œuvre de la Stratégie Maritime Intégrée de la CEDEAO (SMIC) adoptée le 29 mars 2014. Avec ses cinq objectifs stratégiques qui sont La gouvernance maritime ; La sûreté et de la sécurité du domaine maritime ; La gestion de l’environnement marin ; L’économie maritime de la CEDEAO ; et La sensibilisation et la recherche dans le domaine maritime, le CRESMAO est déjà incontournable pour la communauté des États ouest-africains.

Le CRESMAO participe à la mise en œuvre de la SMIC en coordonnant les activités opérationnelles des trois (03) Centres Maritimes Multinationaux de Coordinations (CMMC) des zones E, F et G et en veillant au suivi du Code de conduite issu du sommet de Yaoundé du 25 juin 2013. De manière spécifique, le Centre assure la gestion et le partage de l’information, la veille opérationnelle, la coordination en cas de crise ainsi que la formation et le renforcement des capacités.

Le CRESMAO constitue avec les CMMCs des zones E, F et G et les Centres des Opérations Maritimes (COM) des États membres, l’architecture de sécurité et de sûreté maritimes régionales mise en place par la CEDEAO pour lutter efficacement contre les actes illicites commis dans l’espace maritime de l’Afrique de l’Ouest.

Le CRESMAO est placé sous l’autorité du Commissaire chargé des Affaires Politique Paix et Sécurité de la Commission de la CEDEAO.

À l’occasion de cette importante cérémonie, une délégation de la Commission de la CEDEAO conduite par le Général Françis BEHANZIN, Commissaire chargé des Affaires Politique Paix et Sécurité participera à cette cérémonie d’ouverture au côté des Autorités ivoiriennes.

À l’agenda de la journée d’inauguration figurent la remise de souvenirs (Plaquettes) au personnel intérimaire sortant mise à la disposition du CRESMAO par le Gouvernement ivoirien, la Coupure officielle de ruban, une visite des locaux, une conférence de presse et la Photo de famille.